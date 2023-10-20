黃澤林首戰ATP挑戰賽即闖四強　連續兩圈熱血反勝鬥志頑強

19歲香港球手黃澤林到深圳首次參加ATP挑戰賽，連戰連捷，今日（20日）在8強以盤數2：1反勝中華台北的黃琮豪，晉身4強。黃澤林首盤先輸4：6，但他之後連贏7：5及6：3報捷，連續兩圈反勝對手。



戰罷亞運的黃澤林，今周到深圳的羅湖參加職業生涯首項ATP挑戰賽。黃澤林先在周二32強鬥外圍賽晉級的中國球手肖霖昂，全場開出15個ACES波，以6：3及7：6淘汰對方，取得個人在ATP挑戰賽首勝。

黃澤林近日到深圳羅湖首次參加ATP挑戰賽，成績可人，打入四強。（資料圖片/新華社）

ATP單打世界排名477位的黃澤林周四出戰16強，挑戰法國球手艾文尼（Terence Atmane）。21歲的艾文尼世界排名132位，是今次賽事的3號種子。黃澤林先輸一盤3：6下，連贏6：3及7：5反勝，闖入8強。

黃澤林今日打8強，面對中華台北的黃琮豪。首盤各不相讓，兩人在頭9局皆保住自己的發球局，黃琮豪領先5：4。在第10局，黃澤林遭破發，以4：6先失一盤。

在第二盤，黃澤林在第4局被破發，再被對方保發，一度落後1：4。不過，黃澤林沒有自亂陣腳，連取3局追平4：4。在第11局，黃澤林再破黃琮豪發球局，以6：5領先，之後再保發以7：5追平盤數。

黃澤林在第三盤乘勝追擊，連破對方兩個發球局，加上保發，遙遙領先4：0，其中在第4局，他連開兩球ACES，用了1分09秒就取得一個「love game」。

儘管黃琮豪力追，也成功打破黃澤林發球局，但黃澤林守得住優勢，以6：3拿下第三盤的勝利，以2：1反勝晉級四強。

黃澤林會在周六早上出戰四強，硬撼2號種子的美國球手高華斯域（Aleksandar Kovacevic）。25歲的高華斯域世界排名112位。