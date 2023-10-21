英超｜默郡打吡利物浦1：0愛華頓　沙拿12碼中鵠打破僵局

英超打吡之夜，由利物浦主場對愛華頓的默郡打吡打頭陣，愛華頓老將艾舒利楊格上半場兩黃一紅被逐，十人應戰的愛華頓堅守至下半場中後段，後備入替的米高堅尼犯手球，沙拿12碼建功打破僵局。



風暴巴貝特（Babet）吹襲英國，當地氣象局發出紅色降雨警報，蘇格蘭東部更落下暴雨，局部地區出現水浸，而默西塞德郡打吡曾組傳出因惡劣天氣而押後，幸好今仗如常進行。

利物浦守將阿歷山大阿諾特日前在惡劣天氣下駕駛，遇上交通意外，強風下吹倒電線杆，正正跌在阿諾特的車前，其後他及時扭軚撞向前方的車輛。縱然阿諾特炒車，但只是座駕輕微損毀，人沒有受傷，算得上是不幸中之大幸，今仗打吡戰如常正選披甲。

風暴巴貝特吹襲英國，蘇格蘭東部出現水浸。（路透社）

在國際賽期重創的羅拔臣，利物浦左閘位置由森美卡斯取代，蘇保斯拉爾﹑麥亞里士打﹑格雲貝治合組三中場，前線由沙拿﹑路爾斯戴亞斯及迪亞高祖達攻堅。

愛華頓派出38歲老將艾舒利楊格擔任右閘，面對「細一截」﹑26歲的戴亞斯，在防守上難免吃力，這名哥倫比亞國腳內起腳，楊格及時落腳封阻。畢竟面對戴亞斯的速度，楊格需要使出超技術才可阻其去路，19分鐘踢跌對方領黃。戰至上半場中後段，戴亞斯再度在楊格面前突破，這名愛華頓老將落腳鏟跌對方，球證普臣向楊格出示第二面黃牌，「拖肥糖」37分鐘十人應戰，幸好愛華頓半場依然守得住，兩軍上半場互無紀錄。

38歲的楊格防守戴亞斯上十分吃力，最終踢跌對手被逐。（Getty Images）

楊格上半場兩黃一紅被逐。（路透社）

十人應戰的愛華頓，領隊戴治半場休息時即作出調動，抽起兩隻翼鋒麥尼爾及積夏里遜，換入米高堅尼及尼敦柏特臣增強防守。愛華頓守衛在換邊初段疑似在禁區內犯手球，球證未有示意。踢多一人的利物浦，縱然形勢上佔優，但入球上看來沒有太多板斧，其後換入達雲紐尼斯及哈維艾利洛，嘗試為球隊帶來新衝擊。

利物浦左路的戴亞斯繼續製造威脅，一次落底傳中，省中米高堅尼的右手，球證翻查VAR後判罰12碼，由沙拿操刀一射中鵠，紅軍75分鐘打破僵局，領先1：0。

後備入替的米高堅尼（左）犯手球，十人應戰的愛華頓下半場中後段終於失守。（Getty Images）