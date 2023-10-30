英超．曼市打吡︱曼城爭議12碼開紀錄　夏蘭特起孖2：0領先曼聯

英超周日重頭戲曼徹斯特打吡，曼聯在奧脫福主場迎戰曼城，焦點人物中堅馬古尼重獲正選後領軍聯賽兩連勝，曼市打吡繼續夥拍伊雲斯扼守中路。開賽初段他已經為紅魔「護空門」。

可惜他一人之力敵不過VAR和夏蘭特。



夏蘭特射入十二碼為曼城先開紀錄。（Getty Images）

今季表現平平的曼聯，主場面對同市宿敵曼城，上半場初段雙方各有機會，戰至7分鐘科頓的頭槌被曼聯門將奧拿拿擋出，夏蘭特嘗試門前補中，被馬古尼成功護空門。

曼城攻勢浪接浪，戰至26分鐘一次角球機會原本無功而還，視像助理球證（VAR）介入指前鋒凱倫回防拉跌曼城中場洛迪，球證改判十二碼。夏蘭特主射入網，曼城領先1：0。以英超尺度，這個判罰算是極為嚴格，決定立即引來熱議。

曼城開紀錄後穩佔上風，直到上半場最後5分鐘，曼聯突然發力搶回不少攻勢。補時階段拉舒福特右路高波妙傳予中路入楔的麥湯米尼，後者在禁區邊起腳，勁度十足的射門有欠角度，被曼城門將艾達臣救出。

戰至補時4分鐘，輪到曼聯門將奧拿拿表演——夏蘭特近門飛頂，皮球直飛球門，奧拿拿飛身撲出，為曼聯守住一球差距。

當大家以為，奧拿拿的撲救能為曼聯帶來希望，下半場夏蘭特再次令對手絕望。

坦赫格半場作出調動，將其中一位防中岩拉伯特換出，以美臣蒙特入替。紅魔攻力未見改善之際，下半場甫開賽不久即被曼城再下一城。貝拿度施華左路插落底線高波傳中，夏蘭特在尾柱無人看管下頂入，藍月亮領先至2：0。

周日英超戰果：



韋斯咸0：1愛華頓

利物浦3：0諾定咸森林

阿士東維拉3：1盧頓

白禮頓1：1富咸

