金球獎2023︱美斯第8度得獎　艾坦娜首次封后

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在10月30日再奪金球獎（Ballon d'Or），為歷來第八次得此殊榮。至於女足方面，獲此殊榮者為西班牙中場艾坦娜（Aitana Bonmati）。



36歲、目前效力於國際邁阿密的美斯，力壓排名第二的入球機器夏蘭特（Erling Haaland），第八次奪得金球獎。他形容，「由於不同的原因，每次得獎都很特別」。他表示，很高興再次享受獲獎一刻，此前贏得美洲國家盃，然後又贏得世界盃，真是太好了。

25歲的艾坦娜領獎時稱，為能夠贏得金球獎感到自豪，又指足球是一項集體運動，所以想把獎項獻給隊友和工作人員。她又表示，作為運動員不論在場內場外，都有責任以身作則。

一年一度足球界盛事金球獎，30日在巴黎舉行。去年12月帶領阿根廷贏得世界盃的美斯，一如預期獲獎。而在過去15年間，金球獎大致由美斯與C朗壟斷，兩人共贏得12次，能夠打破兩人壟斷者，僅得2018年的莫迪歷（Luka Modric）及去年的賓斯馬（Karim Benzema）。

達米安馬天尼斯奪耶辛獎 祖迪比寧咸膺最佳年青球員

今年被指能威脅美斯的人選，除了曼城的夏蘭特（Erling Haaland），英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）亦有不少捧場客。

2023年10月30 日，曼城球員夏蘭特（Erling Haaland）與女友Isabel Johansen在金球獎（Ballon d'Or）頒獎前合照。（Reuters）

至於代表年度歐洲最佳鋼門的耶辛獎（Yashin Trophy），由目前效力阿士東維拉的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）奪得，並由其父親負責頒獎。最佳年青球員（Kopa Trophy）得主，則為目前效力皇家馬德里、19歲的中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）。