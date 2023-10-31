金球獎將改朝換代　美斯預言夏蘭特麥巴比得獎　「這本應是你的」

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）昨（30日）晚第八度榮獲球壇最高的年度個人殊榮金球獎（Ballon d'Or），他在台上多謝家人、隊友、教練團隊以及所有支持他的球迷。

美斯特別提到在金球獎選舉中排行第二及三位的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）及基利安麥巴比（Kylian Mbappé），他認為這兩位後起之秀未來可以贏得金球獎，他更直言今年的獎項本應屬於夏蘭特。



碧咸將金球獎頒予美斯。（路透社）

36歲的美斯從國際邁亞密班主「萬人迷」碧咸手中接過獎座，他在台上說：「感謝大家，特別是我的隊友。感謝所有投票給我的人。這個金球獎是給整個阿根廷的一份偉大的禮物。」

麥巴比在今屆金球獎排名第3位，僅次美斯及夏蘭特。（Getty Images）

「我不想忽略夏蘭特及麥巴比，他們也度過了偉大的一年，無論是個人還是團隊表現都令人驚歎，在未來幾年他們將贏得這個獎項。」

他說：「這（未來的金球獎）將是他們兩人以及這裏其他幾位年輕球員之間的一場精彩的競爭。今年他們都是值得拿獎的。艾寧（夏蘭特），這本應是你的，那個感覺將會是很完美。」

夏蘭特與女友Isabel Haugseng Johansen出席金球獎頒獎禮。（Getty Images）

金球獎近年出現高齡化的現象，自2016年起每屆得獎者至少31歲，一班年過三十的80後球員仍然稱霸球壇。

他們分別是2016年的C朗拿度（31歲）、2017年也是C朗（32歲）、2018年的莫迪歷（33歲）、2019年的美斯（32歲）、2020年因疫情暫停、2021年也是美斯（34歲）、2022年的賓施馬（34歲）。今年美斯以36歲高齡得獎，得獎年齡僅次於首屆得主、當年41歲的馬菲士（Stanley Matthews）。

歷屆金球獎得主年齡分佈。（The Athletic網上圖片）

別說得獎者，近年金球獎的有力競爭者也是30歲左右的成熟球員，例如上屆跟賓施馬爭獎的是30歲的沙迪奧文尼及31歲的奇雲迪布尼。在2021年，跟得主美斯票數最接近的是33歲的羅拔利雲度夫斯基。今年，排在美斯身後的終於是新一代的球員，分別是23歲的夏蘭特及24歲的麥巴比。似乎，球壇終於改朝換代。

祖迪比寧咸贏得頒予最佳21歲以下球員的高柏獎，他會不會快夏蘭特及麥巴比一步先贏得金球獎？（Getty Images）

現效國際邁亞密的美斯說：「我今晚見到很多年輕球員。毫無疑問，我未來會繼續長時間享受足球，因為有這班球員。我很幸運能夠站在這裏很多年，其他球員不斷變化及進步，競技水平無未下跌，所以我們還可以享受足球很多年。」

美斯與太太安東莉娜帶同3位兒子到場。（路透社）

「我想特別提及那些為阿根廷成為世界冠軍而感到高興的人。也要感謝我的家人，我的妻子、孩子們，在最糟糕的時刻，你們陪伴在我身邊，他們幫助我實現了足球夢想。沒有你們，這是不可能的。」

美斯在台上與兒子擁抱。（Getty Images）

「所有的獎項都是獨一無二的，但我總是強調團隊的重要性。（個人獎項）這是次要的。看看曼城，他們是最好的（球隊），上賽季贏盡一切。」曼城是上季的三冠王，贏得英超、足總盃及歐聯。」

「我非常幸運，我曾為世界上最好的球隊、歷史上最好的球隊效力，因此我能夠贏得許多個人獎項。在阿根廷國家隊，我經歷過了非常失意的時光，但我從未放棄去贏美洲盃和世界盃，我為自己從沒放棄而感到自豪。」

「我想最後提一下馬勒當拿。生日快樂，我想沒有比這裏更好的地方來祝賀他了，這裏擠滿了球員，還有一個足球。這個金球獎也是你的，也是整個阿根廷的。」馬勒當拿在10月30日生日，這位已故阿根廷球王在2020年逝世，終年60歲。

美斯與3名兒子慶祝得獎。（路透社）

美斯之後出席記者會，回應傳媒提問，被問到行上台領獎時在想什麼，他回應：「沒想什麼，只是很高興可以跟阿根廷人分享這個獎項。這是一個給阿根廷隊以及阿根廷人民的獎。世界盃是我獻給阿根廷人民的勝利，我還想起了巴塞隆拿。」

第八座金球獎的意義是什麼？「每一座金球獎都是獨一無二的。我以前在巴塞隆拿取得無比成功，但今次得獎則是歸功於阿根廷國家隊的成就。贏世界盃真的很瘋狂，希望我們下屆都贏到。」

美斯是贏得金球獎次數最多的球員，排第二的是5次的C朗拿度，他上次得獎是2017年，接着是同獲3次殊榮的柏天尼、告魯夫及雲巴士頓。

美斯本身就是贏得金球獎最多次的球員，他將紀錄增加至8座。（路透社）

你認為自己是史上最佳的球員嗎？「我不知道自己是否最好，我不會問自己這個問題，我此對此沒有興趣。人們說我是最佳，這已經是一種光榮。」

這是你職業生涯最佳的一年嗎？「我不知道，但這一年跟其他有分別的。我以前為世上最佳的球隊效力，贏過歐聯，又贏過美洲盃，但世界盃真的非常獨特。這是我唯一未贏過的錦標。最重要的是，這是我由孩童時代起的夢想。這對阿根廷亦非常重要，而我把握到這個機會。」

被問到會不會考慮回巴塞隆拿當教練，這位在巴塞接受青訓及出道的球員說：「我不認為教練的工作吸引我。今天，如果我能回歸巴塞，我不會考慮這個崗位，但明顯地我們可以考慮一種合作方式。我不知道會不會踢更長時間，但我想繼續踢波。無論如何，我會一直支持巴塞，與這間球會保持密切聯繫。」

夏蘭特今屆不是「齋坐」，他獲得代表最佳射手的武勒獎。（Getty Images）

美斯再被問到夏蘭特及麥巴比，他說：「正如我說的，他也應該得到它，艾寧贏得了英超和歐聯，同時是這些賽事的神射手。這個獎今天也可以是你的，所以我相信在接下來的幾年裏你會贏得它。」

「我和麥巴比在同一間球會（巴黎聖日耳門）共事了兩年。我知道他才華橫溢。他是一名非常年輕的球員，我們將在未來看到他和夏蘭特，他們很快就會成為金球獎的得主。」