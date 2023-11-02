英聯賽盃｜曼聯主場連負創60年尷尬紀錄　加利尼維利：U9都不如

力爭英格蘭聯賽盃衛冕的曼聯，第四圈在主場硬撼紐卡素，卡斯米路﹑美臣蒙特﹑安東尼等悉數正選上陣，仍然在奧脫福以3球吞敗，開季15場輸了其中8場，創下近60年來的最差紀錄。曼聯主帥坦赫格賽後承認責任，表示責無旁貸，並向球迷道歉。



曼聯周末在「曼市打吡」吞曼城3蛋後，周三（1日）深夜再在奧脫福出擊，派出卡斯米路﹑美臣蒙特﹑安東尼﹑奧拿拿等擔任正選，與紐卡素爭奪聯賽盃8強席位。

上半場中段，曼聯後場斷纜，紐卡素隨即打反擊，後備入替的阿米朗在左路狂奔接應傳送，禁區內鏟射建功，28分鐘先開紀錄。先失守的曼聯後防顯得患得患失，紐卡素小將路易斯賀爾（Lewis Hall）隨後窩利破網，再下一城，36分鐘拉開至兩球領先。曼聯下半場換入凱倫﹑拉舒福特及般奴費南迪斯，表現未見太大起色，反而被「喜鵲」的韋洛克在60分鐘錦上添花，奠定3：0的勝局。

曼聯今季15場錄得7勝8負，是自1962/63球季後首次開季錄得8場敗仗，創下近60年的尷尬紀錄。紅魔主帥坦赫格賽後為敗仗承認責任，「我和球隊都明白賽果令人失望，我必須為此負責，對不起一眾球迷。」

曼聯在上半場10分鐘內連失兩球，現任評述員的名宿加利尼維利看到賀爾的入球後，直斥曼聯防線就像一盤散沙，「一個來自賀爾的美妙入球，看看曼聯的後防5人，有些在睡覺﹑有些在向球證投訴﹑有些在發牢騷，他們的表現就像一班小學生，連U9都不如。」

坦赫格。（Getty Images）

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