英超特攻｜阿仙奴作客紐卡素力求不敗　兵工廠「細」擒喜鵲

英超已過10周，阿仙奴仍然保持不敗，以7勝3和24分緊守次席，以2分落後同樣不敗的同城勁敵熱刺；「兵工廠」今周作客新興勢力紐卡素，雖然將會遇到一定阻力，但以往績及近況而言，這支倫敦球會仍可看高一線。（球賽編號：FB7886，11月5日凌晨1時30分開賽，NowTV 621台直播）



阿仙奴近10次面對紐卡素，贏了8次，打和及輸波各一次，對賽往績可謂佔壓倒優勢。而且，他們今季作客表現理想，聯賽4場作客，取得3勝1和的不俗戰績。

尼基迪亞狀態火熱，上場對錫菲聯大演帽子戲法。（Getty Images）

雖然中鋒加比爾捷西斯受傷，今仗未知能否復出，但取代他任正選的尼基迪亞（Eddie Nketiah）卻愈踢愈好，上場面對錫菲聯更取得「帽子戲法」，而且3個入球完全顯示了他各種優點，例如第一球的一控一射盡現其精湛技術、第二球「執死雞」反映射門觸覺敏銳、第三球遠射破網則顯示他射術與腳力兼備；尼基迪亞的風格，實在有點阿仙奴名將伊恩胡禮的影子。

紐卡素在季初經歷聯賽3連敗後，知恥近乎勇，近6場聯賽取得4勝2和，暫時以10戰得17分排第6位；「喜鵲」近季以防守堅韌著稱，但從上季尾開始卻「畫風」突變，攻力也變得銳利，今季便攻入了26球，暫與阿士東維拉並列入球最多。

阿仙奴今季防守力有所提升，10場只失了8球。（Getty Images）

紐卡素今季攻擊火力十足，其中射手哥林威爾遜暫入了7球。（Getty Images）

當然，阿仙奴今季的防守力也有所提升，聯賽只失8球，僅次失7球的曼城；而且他們今季4場作客，只得對車路士一仗有失球。再觀乎雙方近5次對壘，總入球悉數在2球或以下，今場「入球小」的機會可謂高唱入雲。