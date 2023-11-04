英超｜曼聯作客1：0富咸　般奴末段絕殺奠勝　奧拿拿連撲兩球

曼聯連續兩場在奧脫福吞3蛋，近況低迷，英媒指領隊坦赫格的帥位已被動搖，未來數仗不容再失。紅魔鬼今仗作客富咸，鋒將拉舒福特（Marcus Rashford，又譯華舒福）不在大軍名單中。



曼聯創下61年最差開季，主帥坦赫格被受壓力。（Getty Images）

曼聯開季錄得8場敗仗，創下61年來最差的開季，英國《泰晤士報》指曼聯對坦赫格逐漸失去信心，並正物色繼任人選，若坦帥在未來3仗稍有差池，他的帥位岌岌可危，但曼聯方面隨即澄清。

英國《曼徹斯特晚報》指，拉舒福特在曼市打吡後，照開生日派對，坦帥在記者會上直言事件不可接受，但對方已經道歉，並力撐這名英格蘭鋒將的努力。以為事件告一段落，豈料在曼聯今仗的大軍名單中，卻不見拉舒福特的名字，他的左翼位置由加拿祖取代。「福仔」今仗亦有隨隊，坦赫格表示拉舒福特體能不在狀態。

英超｜拉舒福特輸波開Party慶生惹爭議 坦帥罕見力撐：他已道歉

在打吡戰告負後照「開P」的拉舒福特，今仗不在大軍名單中，坦赫格稱他的賽前體能狀態不佳，所以今仗做上客。（Getty Images）

開賽不足1分鐘，今仗擔正的馬古尼爭頂時撞中對手的肩膀，這名英格蘭中堅「暈得一陣陣」，需要軍醫入場治理，幸好未有大礙繼續作賽。曼聯一次罰球攻勢，艾歷臣傳出遠柱接應的加拿祖，第一時間再傳中，麥湯米尼近門撞入，曼聯8分鐘打開紀錄，但球證認為身在越位位置的馬古尼入楔時有參與進攻，入球無效。

曼聯在控球率上佔優，主場富咸偶爾亦有反擊，紅魔鬼下次有威脅攻勢已經是上半場中段，般奴費南迪斯接應凱倫回傳，一控一射，惟力度及角度皆欠奉，被尼奴飛身沒收。富咸上半場末段攻勢凌厲，韋利安左路切入大位起腳，射門柱邊出界，雙方半場打成0：0平手。

馬古尼撞中對方的肩膀，需要軍醫入場治理。（路透社）

麥湯米尼近門建功，惜入球被VAR吹走。（Getty Images）

兩軍半場休息後未有作出任何調動，加拿祖再有一次攻門，同樣被尼奴撲出。富咸一輪攻勢為曼聯防線製造不少麻煩，氣勢愈來愈好，奧拿拿連撲哈利威爾遜及包連夏的射門，曼聯力保不失。

奧拿拿下半場連撲兩球，助曼聯力保不失。（Getty Images）

表現沉寂的安東尼及凱倫下半場先後被換走，由烏拉圭小將柏利斯迪及安東尼馬迪爾入替，傷癒的美臣蒙特同樣取代艾歷臣，希望增強攻力。曼聯繼續向富咸施壓，般奴的罰球直射被尼奴擋出，後備入替的馬迪爾禁區內背對龍門起腳，同樣無功而還。

柏利斯迪在右路的努力沒有白費，死纏難打下令富咸難以解圍，皮球一直留在富咸的危險地帶，皮球落在般奴腳下，巧妙地騙過兩名對方守衛，禁區頂熨射破網，91分鐘打破僵局，曼聯終於領先1：0。

富咸正選陣容（4-2-3-1）：



門將：17尼奴

後衛：21卡斯泰尼﹑3巴斯﹑13添列姆﹑33安東尼羅賓遜

防守中場：8哈利威爾遜﹑26祖奧包連夏

中場：22伊禾比﹑8安達斯彭利拿﹑20韋利安

前鋒：19洛迪高梅尼斯



曼聯正選陣容（4-2-3-1）：



門將：24奧拿拿

後衛：29雲比沙卡﹑5哈利馬古尼﹑35伊雲斯﹑20達洛治

防守中場：14基斯甸艾歷臣﹑39麥湯米尼

中場：21安東尼﹑8般奴費南迪斯﹑17加拿祖

前鋒：11凱倫

