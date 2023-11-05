英超｜阿仙奴作客紐卡素　0比1落敗

撰文：洪怡霖
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在周日（10月29日）的英超賽事中，阿仙奴作客紐卡素，雙方上半場踢成0:0。紐卡素下半場憑祖亞寧頓頭槌二傳，哥頓近門撞入領先1:0直到完場，紐卡素最終險勝阿仙奴，1：0小勝阿仙奴。

阿仙奴
英超（Premier League ）
紐卡素