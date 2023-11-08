歐聯｜死亡F組大混亂紐卡素形勢嚴峻　艾迪賀維：未來兩輪要全勝

死亡之組，愈亂愈好，似乎今季歐聯的「死亡F組」可以滿足球迷們的要求。多蒙特與AC米蘭今輪雙雙獲勝，出線形勢依然充滿懸念，而紐卡素的形勢最嚴峻，未來兩輪不容再失。



歐聯F組第4輪，3戰只得2分的AC米蘭，原本形勢最惡劣，今仗在聖西路主場鬥巴黎聖日耳門。開賽9分鐘，PSG中堅史堅尼亞（Milan Skriniar）近門無人看管頂入，AC米蘭隨即回應，拉菲爾利亞奧獨力發動反擊，以速度連過兩關再交給基奧特起腳，倒戈的當拿隆馬撲出不遠，利亞奧隨即倒掛補射建功，3分鐘後極速追平。AC米蘭換邊後5分鐘由基奧特頭槌破網，結果AC米蘭以2：1反勝巴黎聖日耳門，全取3分。

至於主場出擊的多蒙特，由富克洛（Niclas Füllkrug）及祖利安白蘭特（Julian Brandt）上﹑下半場各建一功，兩球淨勝紐卡素。

經過4輪後，以「死亡之組」形容F組形勢絕不為過，多蒙特暫以7分排榜首，AC米蘭取得今季首勝後，以5分升上第3位，擁有4分的紐卡素都要排榜尾，是至今歐聯最高分的榜尾球隊。

歐聯分組賽餘下兩輪，4支球隊當然有晉級的機會，但形勢最嚴峻的是紐卡素。倘若在歐聯分組賽同分，先以同分球隊的對賽成績定高下，「喜鵲」面對多蒙特兩連敗，如果與多蒙特同分的話必定在對方以下，所以要出線的話，餘下兩場就要全勝。

再無退路的紐卡素，主帥艾迪賀維亦表示，勝出未來兩輪是唯一出路，「我十分失望，因為球隊未能發揮應有水平下落敗，我們今仗不及對手好，我知道我們可以有更好的表現，如今我們要出線就要勝出未來兩場。」

紐卡素未來兩場全勝篤定出線



可能性1：

紐卡素兩勝（10分），多蒙特兩勝（13分）＝多蒙特首名，紐卡素次名

出線可能性2：

紐卡素兩勝（10分），多蒙特一勝一負（10分），AC米蘭（8分）／PSG（9分）＝多蒙特以較佳對賽成績首名晉級，紐卡素次名

出線可能性3：

紐卡素兩勝（10分），多蒙特一勝一和（11分），AC米蘭（6分）／PSG（7分）＝多蒙特首名，紐卡素次名



紐卡素下輪的對手巴黎聖日耳門，今輪同樣吞敗，但出線形勢相對樂觀，主帥安歷基強調，在死亡之組絕不能掉以輕心，「這是死亡之組，4支球隊的積分都十分接近，但命運都掌握在自己手中，下場主場對紐卡素是極重要的一仗。」

PSG主將麥巴比與安歷基的口徑一致，直言下仗對紐卡素是最關鍵一仗，「我們今仗錯失不少機會，作客失利令人沮喪，下仗返回主場面對紐卡素必定會竭盡全力反撲，取得勝仗是最重要的事情，球隊的命運依然操控在我們自己手中。」

第一輪

AC米蘭 0：0 紐卡素

巴黎聖日耳門 2：0 多蒙特



第二輪

多蒙特 0：0 AC米蘭

紐卡素 4：1 巴黎聖日耳門



第三輪

巴黎聖日耳門 3：0 AC米蘭

紐卡素 0：1 多蒙特



第四輪

多蒙特 2：0 紐卡素

AC米蘭 2：1 巴黎聖日耳門

