劍擊世界盃持續更新｜張家朗蔡俊彥攜手晉級　佩劍羅浩天稍後登場

劍擊國際賽新賽季今周末開始，男子花劍﹑男子佩劍及女子重劍亦有港將打入正賽圈，張家朗﹑蔡俊彥及江旻憓等劍手將登場爭標，本文將持續更新港將們的表現。



伊斯坦堡男子花劍世界盃，蔡俊彥與梁千雨透過外圍賽晉級，與張家朗攜手出戰今日的正賽圈。梁千雨率先登場，與日本劍手鈴村健太爭出線，這名19歲的港將有個好開始，開局連取5分，可惜其後對手急起直追，收復失地再反超前，縱然千雨由領先變落後，他在比分上一直緊咬，力追至11：11平手，惜未能平反敗局，以12：15憾負對手止步。

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梁千雨在伊斯坦堡世界盃首圈遭日本劍手反勝。（香港劍擊總會圖片）

張家朗緊接登場，與世界排名113位的克羅地亞劍手Borna Spoljar碰頭，二人早段拉成均勢，打成7：7平手，張家朗其後建立優勢，以15：10力克對手晉級，將與波蘭的Andrzej Rzadkowski交手。

蔡俊彥硬撼意大利8號種子Filippo Macchi，Ryan早段領先5：1，其後一直保住差距，以13：11完成首節，休息後僅花13秒奠勝，以15：12順利過關，次圈鬥另一名波蘭劍手Jan Jurkiewicz。

劍擊世界盃｜張家朗江旻憓蔡俊彥同日爭牌 佘繕妡梁千雨全勝出線

張家朗與蔡俊彥攜手晉級。（資料圖片／趙子晉攝）

男花首圈戰果

梁千雨12：15鈴村健太（日本）

蔡俊彥15：12 Filippo Macchi（意大利）

張家朗15：10 Borna Spoljar（克羅地亞）



次圈賽程（香港時間）

晚上7:10 藍色劍道 蔡俊彥 對 Jan Jurkiewicz（波蘭）

晚上7:10 綠色劍道 張家朗 對 Andrzej Rzadkowski（波蘭）



女重首圈賽程（香港時間）

晚上8:05 綠色劍道 佘繕妡 對 Camille Nabeth（法國）

晚上8:05 紅色劍道 江旻憓 對 Aleksandra Jarecka（波蘭）



江旻憓。（資料圖片／楊宇翹攝）

男佩首圈賽程（香港時間）

下午5:50 紅色劍道 羅浩天 對 Adham Moataz（埃及）



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