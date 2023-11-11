劍擊世界盃持續更新｜張家朗蔡俊彥攜手晉級　佩劍羅浩天稍後登場

撰文：趙子晉
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劍擊國際賽新賽季今周末開始，男子花劍﹑男子佩劍及女子重劍亦有港將打入正賽圈，張家朗﹑蔡俊彥及江旻憓等劍手將登場爭標，本文將持續更新港將們的表現。

伊斯坦堡男子花劍世界盃，蔡俊彥與梁千雨透過外圍賽晉級，與張家朗攜手出戰今日的正賽圈。梁千雨率先登場，與日本劍手鈴村健太爭出線，這名19歲的港將有個好開始，開局連取5分，可惜其後對手急起直追，收復失地再反超前，縱然千雨由領先變落後，他在比分上一直緊咬，力追至11：11平手，惜未能平反敗局，以12：15憾負對手止步。

直播連結：男花世界盃土耳其站

梁千雨在伊斯坦堡世界盃首圈遭日本劍手反勝。（香港劍擊總會圖片）

張家朗緊接登場，與世界排名113位的克羅地亞劍手Borna Spoljar碰頭，二人早段拉成均勢，打成7：7平手，張家朗其後建立優勢，以15：10力克對手晉級，將與波蘭的Andrzej Rzadkowski交手。

蔡俊彥硬撼意大利8號種子Filippo Macchi，Ryan早段領先5：1，其後一直保住差距，以13：11完成首節，休息後僅花13秒奠勝，以15：12順利過關，次圈鬥另一名波蘭劍手Jan Jurkiewicz。

劍擊世界盃｜張家朗江旻憓蔡俊彥同日爭牌　佘繕妡梁千雨全勝出線

張家朗與蔡俊彥攜手晉級。（資料圖片／趙子晉攝）

男花首圈戰果
梁千雨12：15鈴村健太（日本）
蔡俊彥15：12 Filippo Macchi（意大利）
張家朗15：10 Borna Spoljar（克羅地亞）

次圈賽程（香港時間）
晚上7:10　藍色劍道　蔡俊彥 對 Jan Jurkiewicz（波蘭）
晚上7:10　綠色劍道　張家朗 對 Andrzej Rzadkowski（波蘭）

女重首圈賽程（香港時間）
晚上8:05　綠色劍道　佘繕妡 對 Camille Nabeth（法國）
晚上8:05　紅色劍道　江旻憓 對 Aleksandra Jarecka（波蘭）

江旻憓。（資料圖片／楊宇翹攝）

男佩首圈賽程（香港時間）
下午5:50　紅色劍道　羅浩天 對 Adham Moataz（埃及）

直播連結：佩劍阿爾及利亞站

羅浩天小組賽全勝，直接打入阿爾及利亞站的正賽。（資料圖片／鄭子峰攝）
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