劍擊世界盃持續更新｜張家朗蔡俊彥攜手闖8強　江旻憓意外一輪遊

劍擊國際賽新賽季今周末開始，男子花劍﹑男子佩劍及女子重劍亦有港將打入正賽圈，張家朗﹑蔡俊彥及江旻憓等劍手將登場爭標，本文將持續更新港將們的表現。



男花：張家朗蔡俊彥攜手晉級 梁千雨反負出局

伊斯坦堡男子花劍世界盃，蔡俊彥與梁千雨透過外圍賽晉級，與張家朗攜手出戰今日的正賽圈。

張家朗首圈與世界排名113位的克羅地亞劍手Borna Spoljar碰頭，二人早段拉成均勢，打成7：7平手，張家朗其後建立優勢，以15：10力克對手晉級。張家朗與波蘭的Andrzej Rzadkowski爭入16強，早段已拉開6：1的優勢，首節以10：6領先，休息後以15：9擊敗對手晉級。

張家朗16強遇上法國劍手Rafael Savin，中段打成7：7平手，隨後拉開比分，以15：8輕取對手，打入8強。

蔡俊彥硬撼意大利8號種子Filippo Macchi，Ryan早段領先5：1，其後一直保住差距，以13：11完成首節，休息後僅花13秒奠勝，以15：12順利過關。次圈遇上波蘭劍手世界排名160位的Jan Jurkiewicz，雙方爭持激烈，打成4：4及6：6平手，Ryan以8：6稍為領先，次節戰情同樣膠着，Ryan末段拉開比分，結果以15：11再下一城。蔡俊彥再以15：11淘汰日本的鈴村健太，同樣闖入8強。

劍擊世界盃｜張家朗江旻憓蔡俊彥同日爭牌 佘繕妡梁千雨全勝出線

張家朗與蔡俊彥攜手晉級。（資料圖片／趙子晉攝）

梁千雨首圈與日本劍手鈴村健太爭出線，這名19歲的港將有個好開始，開局連取5分，可惜其後對手急起直追，收復失地再反超前，縱然千雨由領先變落後，他在比分上一直緊咬，力追至11：11平手，惜未能平反敗局，以12：15憾負對手止步。

直播連結：男花世界盃土耳其站

梁千雨在伊斯坦堡世界盃首圈遭日本劍手反勝。（香港劍擊總會圖片）

男花首圈戰果

梁千雨12：15鈴村健太（日本）

蔡俊彥15：12 Filippo Macchi（意大利）

張家朗15：10 Borna Spoljar（克羅地亞）



次圈戰果

蔡俊彥15：11Jan Jurkiewicz（波蘭）

張家朗15：9Andrzej Rzadkowski（波蘭）



女重：江旻憓意外一輪遊

佘繕妡在意大利站世界盃小組全勝過關，直入今日的正賽，首圈鬥法國劍手Camile Nebeth，並以11：10險勝過關，將硬撼韓國宋世羅，可惜以8：15不敵對手。

江旻憓面對波蘭劍手Aleksandra Jarecka，意外以9：15落敗，無緣晉級，繼2022年的巴塞隆拿站後，首次「一輪遊」。

女重首圈賽程（香港時間）

佘繕妡11：10 Camille Nabeth（法國）

晚上8:05 紅色劍道 江旻憓 對 Aleksandra Jarecka（波蘭）



江旻憓。（資料圖片／楊宇翹攝）

羅浩天不敵埃及劍手首圈止步

羅浩天成為男子佩劍阿爾及利亞站的港隊獨苗，首圈面對世界排名25位的埃及劍手Adham Moataz，首節戰情緊湊，雙方打成2：2﹑3：3及6：6平手，阿天以6：8稍稍落後，休息後羅浩天連失4分，結果以10：15不敵對手，無緣晉級。

男佩首圈賽果

羅浩天10：15 Adham Moataz（埃及）

