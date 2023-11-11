花劍世界盃｜張家朗決賽憾負世界第一　新賽季首站無緣冠軍

男子花劍世界盃伊斯坦堡站，港隊代表張家朗殺入4強，新賽季首站穩奪獎牌，他在4強以15：8輕取意大利劍手，在決賽與世界第一﹑美國劍手陳海翔爭今季首冠。



張家朗在今季首站伊斯坦堡世界盃，先後淘汰克羅地亞﹑波蘭﹑法國及埃及劍手，打入4強，與21歲﹑世界排名的意大利劍手Giulio Lombardi爭入決賽。兩人同樣是左手將，今次兩次交手，張家朗同樣輕取對方。張家朗在早段已經建立優勢，並以11：5領先進入第二節，結果張家朗次節再取4劍，以15：8再度擊敗對方，晉身決賽，將與「世一」﹑美國的陳海翔（Alexander Massialas）爭標。

張家朗上季在首爾大獎賽及墨西哥世界盃分別打入決賽，可惜兩次都與冠軍擦身而過，今站決賽再鬥老對手陳海翔，雙方過往7次交手，張家朗贏得其中3次，對戰成績稍稍輸蝕。

張家朗今仗有個不錯的開局，一度領先5：3，其後被陳海翔連取4劍反超前，落後6：6的家朗隨即發力，連續兩劍單燈追平，然後在開始時打出進攻反攻，取回領先優勢，惜張家朗連輸5分，落後至9：13，幸好他連續兩劍進攻得分及時止血，加上一劍補劍得分，追至1分的差距，可惜最後未能未反敗局，以12：15落敗，屈居亞軍。

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