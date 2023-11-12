女足NSWL決賽︱韋冰露最後一仗傷出　再與冠軍擦身而過仍笑着離開

美國女足傳奇韋冰露（Megan Rapinoe）職業生涯最後一仗，她帶領帝王（OL Reign）再次出戰美國女子職業足球聯賽（NWSL）總決賽，對手正是她美國國家隊多年隊友姬爾格（Ali Krieger）領軍的葛咸FC（Gotham FC）。

今場也是姬爾格的掛靴戰，萬眾矚目的兩大傳奇對碰，無奈只維持了3分鐘——韋冰露倒在地上，經治療後仍是要傷出。她之後撐拐杖返回後備席為球隊打氣，可惜只得見證愛隊第三度獲得亞軍。



韋冰露傷出一刻，姬爾格上前問候。（路透社）

開賽僅3分鐘，韋冰露沒有跟任何人碰撞下倒地，經過數分鐘治療仍無起色，她在醫護人員攙扶下離場。她及後受訪時稱，懷疑觸傷阿基里斯腱，「這實在難受，絕對不是我預期中的最後一仗。」

威廉絲（Lynn Williams）24分鐘為葛咸先開紀錄，娜維爾（Rose Lavelle）隨即為帝王扳平。下半場初段干莎莉絲（Esther Gonzalez）為葛咸再入一球，助球隊首度贏得NSWL冠軍。為美國贏盡大賽的韋冰露，三度領帝主入NWSL決賽，始終與這錦標擦身而過。

+ 1

賽後她不諱言決賽早段傷出是「最差的可能結果」，揚言要靠她的招牌幽默感化解失望，「你不能總是得到完美結局。」遺憾的是，繼2023女子世界盃美國隊16強不敵瑞典出局後，韋冰露球會生涯最後一仗同樣以失望收場。跟她一起贏得2015、2019兩屆世界盃，同樣在今仗後退役的姬爾格，則帶領葛咸首奪NWSL錦標。

姬爾格帶領葛咸首奪NWSL錦標，在NWSL總裁Jessica Berman手中獲得冠軍獎牌。（路透社）

連美國一代傳奇漢姆（Mia Hamm）也在社交平台X為她感到不值，不過38歲的韋冰露在失望之餘再次感謝足球路上的每個人，「我為整個生涯感到極為自豪，非常感恩足球給予我的一切以及能踢那麼久。因此今晚雖然很難捱，但依然很奇妙，能置身其中已很感恩。我為球隊感到自豪，同時祝賀葛咸。」

韋冰露賽後繼續成為傳媒圍訪對象。（路透社）

賽前記者會上，韋冰露已忍不住再度流淚，她表示一直以來努力令一切變得更好，離別一刻看到女子足球運動茁壯成長，愈來愈受歡迎，令她既開心又自豪，「剛剛公布重大轉播權協議，今年這聯賽真是瘋狂，作為球員和觀眾均充滿樂趣……我感覺無論日後如何都可以笑着離開，為生涯感到非常自豪。」

她所指的是NWSL周四公布與Amazon Prime、ION、CBS、Paramount Plus及ESPN達成協議，確保5個平台將直播2024球季118場賽事。轉播收入和曝光率對女足發展相當重要，NWSL總裁Jessica Berman在聲明中指，這些商業合作協議將改變NWSL和球員的未來，「這是我們未來的新開始」。