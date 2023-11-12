男花世界盃持續更新｜港隊名次賽鬥奧運資格勁敵韓國｜附直播連結

距離巴黎奧運只剩8個月，香港劍擊隊繼續為參賽資格努力，尤其是男子花劍隊，他們的首要任務，是繼2021年的東京奧運後，再次取得團體賽入場券。是以，今個賽季的世界盃團體賽，至關重要。

新賽季男花世界盃第一站的伊斯坦堡站，昨日（11日）先有張家朗在個人賽摘銀，蔡俊彥亦殺入8強，眾將今日在團體賽出擊，先在16強輕勝匈牙利，8強火併意大利以38：45告負，未能爭奪獎牌。

港隊將於今晚7時30分舉行的名次賽惡鬥韓國，兩者正為巴黎奧運團體賽入場券鬥個你死我活。本文將持續更新港隊戰況。



花劍世界盃｜張家朗決賽憾負世界第一 新賽季首站奪銀牌

Youtube免費直播連結（按此）

港隊今天在團體賽16強鬥匈牙利，除了兩大主將張家朗和蔡俊彥，小將梁千雨亦獲教練Gregory Koenig（Greg）委派上陣。

9月30日踏入19歲的梁千雨，曾在今年7月在世界錦標賽團體賽披甲，他在季軍戰火併美國打出驚喜，面對前世界冠軍Miles Chamley Watson打出一波5：0，助港隊把領先優勢擴大至10分，是港隊歷史性摘銅的功臣之一。

今日賽事，張家朗、蔡俊彥和梁千雨的整體實力高於匈牙利，全場未受威脅，蔡俊彥戰畢第6局，港隊已遙遙領先13分。張家朗第9局「守尾門」，對手一分未得，他則打出一段8：0，最終港隊勝45：27，8強將鬥意大利。

賽事香港時間今日晚上6時舉行。張家朗打頭陣面對前世界排名第1的科高尼（Foconi），他極速以5：1完成首節。梁千雨緊接上場對東京奧運銀牌加羅索（Garozzo），雖然一度被追至4：6，但這名小將毫無懼色，連取3分領先9：4，並以10：5報捷。

蔡俊彥第三節上陣面對Macchi。Macchi曾在世錦賽8強鬥港隊時有挑釁行為，導致雙方賽後一度爭拗，蔡俊彥在這節打出5：3，港隊以15：8領先。

梁千雨。（資料圖片）

此後又輪到梁千雨出場，他的對手是科高尼。梁在這節陷入苦戰，從領先15：9被追平18：18；由於每節3分鐘時限已到，雙方以平局進入第5節。第5節由張家朗對Macchi，後者反超前21：21，是意大利繼開局先取第一分後，全場再次領先。張家朗雖然立即連取2分，但Macchi再取3分，意大利以25：23領先。

意大利扭轉局勢後逐漸拉開比分，第7節梁千雨鬥Macchi是主要缺口，港隊在這節之後落後27：35。蔡俊彥第8節對科高尼奮力追分，港隊以31：40完成第8節。張家朗在最後一節鬥加羅索，他由31：41追至38：44，可惜為時已晚，港隊最終輸38：45，無緣4強，只能於名次賽角逐。

4強兩條戰線，關係到港隊奧運入場券的兩支亞洲隊伍中國和日本，將在上線硬碰，下線則是美國鬥意大利，前者8強擊敗同樣與港隊力爭奧運席位的韓國。巧合的是，港隊將在名次賽火併韓國。

港隊在這場名次賽改以蔡俊彥打頭陣，張家朗打第二節，第三節更以吳諾弘上場。吳諾弘在第三節表現不俗，協助港隊以15：10領先。