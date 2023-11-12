男花世界盃持續更新｜港隊挫匈牙利　8強撼意軍｜附免費直播連結

距離巴黎奧運只剩8個月，香港劍擊隊繼續為參賽資格努力，尤其是男子花劍隊，他們的首要任務，是繼2021年的東京奧運後，再次取得團體賽入場券。是以，今個賽季的世界盃團體賽，至關重要。

新賽季男花世界盃第一站的伊斯坦堡站，昨日（11日）先有張家朗在個人賽摘銀，蔡俊彥亦殺入8強，眾將今日在團體賽出擊，先在16強輕勝匈牙利，8強將火併意大利。

本文持續更新港隊戰況。



花劍世界盃｜張家朗決賽憾負世界第一 新賽季首站奪銀牌

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港隊今天在團體賽16強鬥匈牙利，除了兩大主將張家朗和蔡俊彥，小將梁千雨亦獲教練Gregory Koenig（Greg）委派上陣。

9月30日踏入19歲的梁千雨，曾在今年7月在世界錦標賽團體賽披甲，他在季軍戰火併美國打出驚喜，面對前世界冠軍Miles Chamley Watson打出一波5：0，助港隊把領先優勢擴大至10分，是港隊歷史性摘銅的功臣之一。

今日賽事，張家朗、蔡俊彥和梁千雨的整體實力高於匈牙利，全場未受威脅，蔡俊彥戰畢第6局，港隊已遙遙領先13分。張家朗第9局「守尾門」，對手一分未得，他則打出一段8：0，最終港隊勝45：27，8強將鬥意大利。

賽事香港時間今日晚上6時舉行。張家朗打頭陣面對前世界排名第1的科高尼（Foconi），他極速以5：1完成首節。梁千雨緊接上場對東京奧運銀牌加羅索（Garozzo），雖然一度被追至4：6，但這名小將毫無懼色，連取3分領先9：4，並以10：5報捷。

蔡俊彥第三節上陣面對Macchi。Macchi曾在世錦賽鬥港隊時有挑釁行為，導致雙方賽後一度爭拗，蔡俊彥在這節打出5：3，港隊以15：8領先。

梁千雨。（資料圖片）

此後又輪到梁千雨出場，他的對手是科高尼。