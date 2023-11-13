英超｜高爾彭馬補時射入　車路士４：４逼和曼城

撰文：蕭通
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英超周日（11月12日）賽事，車路士以4:4逼和曼城。首次倒戈曼城的高爾彭馬（Cole Palmer）補時階段操刀12碼射入，為車路士追成4:4完場。

上半場25分鐘，夏蘭特（Erling Haaland）在禁區內被古古列拿（Marc Cucurella）從後攬跌，操刀12碼為曼城先開紀錄，4分鐘後車路士由堤亞高施華（Thiago Silva）以頭槌入網追回。37分鐘，加華度爾（Joško Gvardiol）禁區左路未能清走皮球，讓列斯占士（Reece James）得以快速傳到小禁區，再由史達寧（Raheem Sterling）為車路士反超前至2:1。但至半場補時1分鐘，艾簡治（Manuel Akanji）為曼城扳平，兩軍半場打和2:2。

2023年11月12日，曼城作客以4:4賽和車路士。（Reuters）

換邊後僅2分鐘，夏蘭特再取得入球。車路士雖再度落後，但未放棄繼續力追。至67分鐘，尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）為車路士追和；86分鐘，洛迪卡斯簡迪（Rodri）禁區外射門進網，助曼城再度領先。未料於補時5分鐘，替車路士後備上陣的波查（Armando Broja）在禁區內被魯賓戴亞斯（Ruben Dias）踢跌，首次倒戈曼城的高爾彭馬操刀12碼射入，為車路士追成4:4完場。

賽後曼城以12場28分居榜首，以1分領先利物浦和阿仙奴；車路士以16分排第10。

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