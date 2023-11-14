足球熱話｜哥連泰斯門將詭異縮開予自由球入網　獲盛讚熟讀球例

撰文：顏銘輝
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上周哥連泰斯對明尼路的巴甲比賽中，有一幕畫面在網上廣傳，見到明尼路球員處理死球，斬向門前，哥連泰斯門將卡斯奧拉莫斯（Cássio Ramos）縮開身體，讓皮球直接入網。
卡斯奧拉莫斯並非消極作賽或者打假波，相反他是熟讀球例。因為這是一個間接自由球，若直接入網，不會被判作入球，而是防守方的球門球。網民紛紛大讚卡斯奧拉莫斯有腦及轉數快。

在上周哥連泰斯對明尼路的比賽中，踢到75分鐘，當時兩隊打成1：1，明尼路在前場獲得罰球。明尼路球員直接斬入去，小禁區落地，那裏沒有球員接應，只得哥連泰斯門將卡斯奧拉莫斯一人。

面對彈地而至的皮球，36歲的卡斯奧拉莫斯沒有上前抱住或者打走，而是縮開身體避開，讓皮球在沒有接觸任何球員下直入網窩。球證沒有判明尼路入球，而是判哥連泰斯獲球門球，卡斯奧拉莫斯從網內拾起皮球，之後放在地上開波。

哥連泰斯教練文尼薩斯（Mano Menezes）見卡斯奧拉莫斯藝高人膽大，在場邊也不禁摸摸心口，被他嚇一跳。最終，這場比賽維持1：1紀錄完場。

哥連泰斯教練文尼薩斯也被嚇得摸摸心口。（網上片段截圖）

從片段所見，當球證判罰後，一直單手舉高過頭，向所有人示意間接自由球。根據球例，如間接自由球的皮球被直接射入對方球門，判對方得一球門球。

作為門將，皮球來到面前，自然反應該是趕緊接實或解圍，但卡斯奧拉莫斯熟讀球例及明瞭球賽形勢，冷靜地讓皮球漏進網窩。當然，卡斯奧拉莫斯的做法亦有點冒險，他離皮球十分接近，若果皮球彈地後撞到他的身體再入網，那就會成為對方的入球。

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