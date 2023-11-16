世界盃外圍賽︱港足作客伊朗正選出爐　謝家榮把關　林衍廷處子戰

香港足球代表隊展開世界盃亞洲區外圍賽次圈之旅，港隊周四（16日）晚作客伊朗，正選名單出爐。



世界排名僅150位的港隊面對「西亞」一哥伊朗，賽前主教練安達臣因訓練場地質素差，炮轟當地足總有欠尊重；而港隊於今年杭州亞運曾爆冷小勝伊朗創造歷史，也讓球迷對賽果抱有一絲希望。

港隊今場派亞運「門神」謝家榮把關，在艾里奧因家事退隊下，梁諾恆、勞烈斯鎮守中路，茹子楠任右閘，左後衛則由李毅凱取代陳晉一。

港隊明顯比過去數仗更注重防守，中場派胡晉銘、陳俊樂及上演大港腳處子戰的林衍廷；黃威跟陳肇鈞先列後備。前線方面，由於艾華頓、孫銘謙受傷缺陣，港隊由潘沛軒與艾華踢左右兩翼，安永佳就擔任中鋒，另一射手米高則在後備名單。

伊朗4名在歐洲頂級聯賽落班的球星亦全部壓陣，包括羅馬前鋒阿斯蒙、波圖射手泰尼米、飛燕諾的查漢巴克殊及賓福特中場沙文高度斯。

今場比賽亦有港隊球迷到伊朗親身支持，港足打氣組織「香港力量」成員恆仔獨自經土耳其伊斯坦堡轉機飛抵當地，而另一位擁躉Tim就從英國出發，更表示「因為冇電視直播，只好到現場睇波」。

今場賽事亦有港隊球迷到伊朗觀賽。（受訪者提供）

2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽第二圈

港隊11月份賽程：



香港 Vs 土庫曼

日期：11月21日（二）

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：$200（成人）、$50（特惠）

