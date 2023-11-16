世界盃外圍賽︱港足半場落後伊朗兩球　球迷：無直播唯有到場打氣

香港足球代表隊展開世界盃亞洲區外圍賽次圈之旅，港隊周四（16日）晚作客伊朗，15分鐘已失兩球下，半場落後0：2。



世界排名僅150位的港隊面對「西亞」一哥伊朗，賽前主教練安達臣因訓練場地質素差，炮轟當地足總有欠尊重；而港隊於今年杭州亞運曾爆冷小勝伊朗創造歷史，也讓球迷對賽果抱有一絲希望。

林衍廷（前排左三）大港腳處子戰即擔正。（HKFA）

勞烈斯今仗擔任港足隊長。（HKFA）

港隊今場派亞運「門神」謝家榮把關，在艾里奧因家事退隊下，梁諾恆、勞烈斯鎮守中路，茹子楠任右閘，左後衛則由李毅凱取代陳晉一。

港隊明顯比過去數仗更注重防守，中場派胡晉銘、陳俊樂及上演大港腳處子戰的林衍廷；黃威跟陳肇鈞先列後備。前線方面，由於艾華頓、孫銘謙受傷缺陣，港隊由潘沛軒與艾華踢左右兩翼，安永佳就擔任中鋒，另一射手米高則在後備名單。

伊朗4名在歐洲頂級聯賽落班的球星亦全部壓陣，包括羅馬前鋒阿斯蒙、波圖射手泰尼米、飛燕諾的查漢巴克殊及賓福特中場沙文高度斯。

今場賽事亦有港隊球迷到伊朗觀賽。（受訪者提供）

今場比賽亦有港隊球迷到伊朗親身支持，港足打氣組織「香港力量」成員恆仔獨自經土耳其伊斯坦堡轉機飛抵當地，而另一位擁躉Tim就從英國出發，更表示「因為冇電視直播，只好到現場睇波」。

港隊兩分鐘即獲首次埋門機會，胡晉銘界外球「手榴彈」戰術掟入禁區，安永佳射門被封，陳俊樂禁區頂衝前狂抽高出。其後茹子楠右路傳中幾乎能送到安永佳腳下；潘沛軒長傳予艾華入楔，則差了一點尺寸。

伊朗前鋒阿斯蒙上半場梅開二度。（FFIRI）

港隊上半場防線收得較「入」，造就對手兩翼空位，12分鐘莫赫比左路傳中通林衍廷「坑渠」，阿斯蒙第一時間左腳撞射地波入網。僅3分鐘後，泰利米接近同一位置傳中，阿斯蒙再近門梅開二度，領先至2：0。

伊朗拋開比分後沒放軟手腳，幸得謝家榮擋走兩記遠射，而泰利米中段力壓勞烈斯頭槌頂龍門反方向則高出。港隊完半場前一次反擊，艾華接應長傳欲推過出迎的門將，可惜皮球被對方踢出底線。

港隊中場胡晉銘（左）及林衍廷（右）夾擊伊朗球員。（FFIRI）

換邊後港隊繼續受壓，沙文高度斯52分鐘右路崎角位斬向遠柱，疑似越位的莫赫比門前兩碼踢漏；3分鐘後泰尼米禁區頂推進無人逼搶下，順勢燙地波卻欠角度。港隊62分鐘再獲機會，艾華右路有空位壓入禁區，但起腳太慢省中對方守衛。

2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽第二圈

港隊11月份賽程：



香港 Vs 土庫曼

日期：11月21日（二）

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：$200（成人）、$50（特惠）

