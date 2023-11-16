世界盃外圍賽︱泰國開紀錄　武磊火速扳平　國足2：1反勝

中國國家足球代表隊（國足）在世界盃外圍賽亞洲區次圈賽事首仗作客泰國，上半場23分鐘被泰國中場薩拉齊妙射先開紀錄，近期狀態平平的武磊，6分鐘後為國足扳平，上半場雙方踢成1：1。

後備入替的王上源，74分鐘為國足攻入反超前一球，國足終以2：1反勝泰國。



泰國中場薩拉齊（右）妙射先開紀錄。（Getty Images）

這場矚目大戰前，國足一舉一動均備受注目，尤其中國足總新任主席宋凱上場，要求節省精簡，球員要刻苦耐勞，今次大軍罕有全體乘坐經濟機位到曼谷，沒有領導隨行，沒有獎金，甚至有內媒報道入住酒店也僅為3星級。

今場陣容方面，賽前內媒曾指「港產國腳」戴偉浚有望正選，惟他最終還是先列後備，國足主帥恩高域（又譯：揚科維奇）排出343陣式，前線由武磊、譚龍、韋世豪攻堅，李可、吳曦雙防中，劉彬彬、李磊任翼衛。泰國主場近況上佳，上半場控球率、傳球次數及成功率以至射門均佔優，初段雙方經過一輪試探，國足不乏射門機會，13分鐘蔣聖龍射斜，20分鐘譚龍送武磊一程，後者單刀射失，錯失先開紀錄良機。

中國隊今場正選陣容。（新華社）

國足連番錯過機會，23分鐘瓦解泰國一次攻勢後，皮球被對手截到，中場薩拉齊一記精彩遠射為泰國先開紀錄。

武磊狀態平平，尚有韋世豪延續佳態，截得皮球後突破傳中，今次武磊終將皮球送入網窩。他射門後撞向門柱，幸無大礙可繼續作賽。國足在29分鐘便扳平，振奮士氣。韋世豪39分鐘再在左路盤扭突破，禁區前起腳未能命中目標。上半場補時，韋世豪左路引球推進傳予武磊，後者又一次單刀失機，半場雙方踢成1：1。

中國作客泰國。（新華社）

半場國足主帥恩高域作出首個調動，以謝鵬飛入替表現未如理想的中場劉彬彬；60分鐘再作調動，劉洋、王上源入替李磊和李可。這次換人很快見效，74分鐘王上源近門頭槌頂入助國足2：1反超前泰國，為他送上助攻的謝鵬飛也是後備球員，兩位後備兵為國足炮製關鍵一球。

泰國隊見形勢不對，隨即連作3個調動，有「泰國美斯」之稱的猜拿貼亦被換出。77分鐘，今仗表現突出的韋世豪被換出，調入戴偉浚。雙方之後再無入球，國足成功保住2：1勝果，在世界盃外圍賽亞洲區次圈賽事首仗全取3分，下周二回主場大戰韓國。