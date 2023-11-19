巴黎奧運．七欖｜香港隊勇挫中國隊殺入決賽　今午與日本隊爭資格

巴黎奧運七人欖球亞洲區資格賽一連兩日在日本大阪舉行，香港男子七欖代表隊在周六（18日）的分組賽全勝後，周日（19日）先出戰4強爭取決賽資格，成功在4強擊敗中國隊，進入下午的決賽，直接與日本爭奪奧運入場券。



奧運亞洲區資格賽將決出一個奧運資格，由冠軍隊伍直接晉身2024巴黎奧運，而第二和第三名球隊稍後可出戰世界遺材賽，成為最後一個爭奪資格的機會。今屆資格賽在日本大阪舉行。

上半場港隊雖然率先達陣領先5：0，惟上半場尾段遭對手連續兩次達陣、再踢入附加罰球，遭反超5：12。

換邊後港隊先開紀錄，丹馬克突破後交予李卡度達陣，附加踢也得手，追成12：12。2分17秒，丹馬克再建功，個人突破擺脫對手後達陣，李卡度操刀附加踢亦順利得分，港隊領先19：12，最終也以此比數順利獲勝，晉身決賽，下午約3時30分會鬥日本直接爭奪奧運資格。至於中國隊則落入季軍戰，爭取遺材賽的入場券。

女子組方面，港隊今早與勁旅日本在4強碰頭，惟以5：33不敵對手，落入季軍戰。

直播資訊：



11月19日

76台 上午9:00至下午4:00

77台 上午11:05至下午4:00



註：以電視台最後公布為準



以下為港隊賽程及賽果（香港時間）

日期：11月19日



男子隊

上午11:45 香港 19：12 中國（盃賽4強）

下午3:30 香港VS日本（盃賽冠軍戰）



女子隊

上午9:40 香港 5：33 日本（盃賽4強）

下午1:45 香港VS泰國（盃賽季軍戰）

