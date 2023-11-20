陳婉婷再成中國女足主帥熱門　前日本主帥CV更亮麗並願減薪接捧

香港足球教練陳婉婷兩年前一度被視為中國女足主帥繼任大熱門，中國足協當時最終選擇由名宿水慶霞接手，「牛丸」無緣執教鏗鏘玫瑰。

這兩年來陳婉婷由執教中國女足U16、升任青年軍技術總監，到2022年3月轉任中國女子超級聯賽球隊江蘇無錫主教練，終以「黑馬」姿態獲得亞軍，資歷更加豐富。如今水慶霞離任，「牛丸」再次被內地媒體視為女國足新帥熱門。



陳婉婷兩年前失落中國女足帥位，如今或再有機會。（資料圖片）

陳婉婷2019年帶領中國女足U16於亞洲足協16歲以下足球錦標賽殺入四強，縱不敵日本無緣決賽，之後成功在季軍戰擊敗澳洲，獲得第三名。她的執教能力廣受公認，當2021年中國女足在東京奧運錄得尷尬戰績，分組賽1和2負包尾出局，慘敗2：8予荷蘭成為導火線，主帥賈秀全下台，陳婉婷與劉麟、王軍及肇俊哲角逐國足新帥一職，綽號「牛丸」的陳婉婷因為面試表現出色，一度呼聲最高。

中國足協及後的決定令人意想不到，參與面試的4個教頭全數落選，由前女足國腳水慶霞走馬上任。這名54歲的女教頭曾公開表示不會爭奪國足主帥一職，所以未有參加面試，最終卻不戰而勝，獲委以重任。

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水慶霞曾是中國女足代表隊球員，教練生涯也贏得不少榮譽。（微博圖片）

中國女足新帥三大熱門

紅褲子出身的水慶霞，曾經代表國足出戰不同大賽，更與孫雯等球員合力贏得1996年阿特蘭大奧運銀牌。水慶霞成為中國女足主帥後，生涯高開低走，亞洲盃擊敗日本、韓國兩大對手時隔16年再捧盃，之後鏗鏘玫瑰卻在2023女子世界盃首度分組賽出局，杭州亞運四強不敵派出青春班底的日本失金，加上失落巴黎奧運資格三大打擊，終遭中國足協解約。

水慶霞離任，中國足協指將「慎重考慮」下任女足的主教練人選。內地有媒體指出兩年前有份參與女子國足新帥面試的陳婉婷、肇俊哲，以及前日本女足主帥高倉麻子三人為繼任熱門人選。

前日本女足主帥高倉麻子。（Getty Images）

陳婉婷最年輕 高倉麻子CV最強

3人之中以35歲的陳婉婷最年輕，內媒讚揚她是國際足協專家庫一員，期待她帶領中國女足前進；前國足隊長肇俊哲今年44歲，他的執教經驗最淺，兩度短暫出任看守主帥，今年擔任中超球隊滄州雄獅教頭，而且沒有執教女足球隊的經驗。

相對而言，55歲的高倉麻子CV豐富，她在2004年退役後轉任教練，由日本女足U17帶起，之後到U20，至2016年4月當上日本女足主帥，她在2012至2018年間6度獲選為亞洲足協年度最佳女足教練，惟她帶隊期間球隊正經歷一段低潮期——日本女足贏得2011女子世界盃、2012倫敦奧運銀牌、2015女子世界盃亦獲亞軍，到2016年球隊改朝換代，青黃不接下未能晉身奧運決賽周。

高倉麻子在那個時間點上任，大有重整軍容的意味，與目前中國女足情況近似。她縱為日本帶來2018女子亞洲盃冠軍，可是先在2019女子世界盃16強止步，繼而2021年東京奧運主場出戰，分組賽第3名驚險晉級，出線8強遭瑞典3：1淘汰出局，兩項國際大賽接連失手，1個月後日本足總宣布高倉麻子離任。

她在2022年12月起出任女子中超球隊上海農商銀行主教練。內媒讚揚高倉麻子在培育年輕球員和建立體系的能力，她曾公開表示希望得到出任中國女足主教練的機會，甚至願意減薪加盟。

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水慶霞離任後，中國女足會由誰帶領？（新華社）

陳婉婷是香港土生土長的足球教練，約12年前加入天水圍飛馬的教練團隊，開始教練生涯，先後以助教身分帶領過多支港超球會，最威水是2016年以主教練身分率東方龍獅贏得港超冠軍，成為全球第一位帶領男子職業隊贏得頂級聯賽冠軍的女子主教練，並獲得健力士世界紀錄認證。在2016年，她更得到亞洲足協的年度最佳女教練。

她不止執教過中國女足U16梯隊，出任青年軍技術總監，轉任中國女子超級聯賽球隊江蘇無錫主教練，更是國際足協和亞洲足協專家小組常客，2022年起出任亞洲足協教育委員會成員，以及國際足協導師計劃中的其中一位導師。

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