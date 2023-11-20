世盃外中韓大戰︱國足主帥：最強球隊也有漏洞 奇連士文：目標3分

2026世界盃亞洲區外圍賽第二圈周二（21日）上演中韓大戰，中國隊（國足）在深圳龍崗大運中心體育場硬撼陣容星光熠熠的韓國，雙方實力懸殊，然而國足主帥恩高域（又譯：揚科維奇）賽前記者會上輸人唔輸陣，強調「最強球隊也有漏洞」。

韓國教頭奇連士文則指，今仗對中國目標全取3分，並澄清曾有機會執教國足的傳聞。



中韓大戰前夕，國足主帥恩高域指出「最強球隊也有漏洞」。（新華社）

恩高域：最強球隊也有漏洞

國足上場對泰國在落後一球劣勢下反勝2：1，作客全取3分，恩高域指全隊球員都很興奮，全力以赴備戰第二場賽事。他讚揚對手韓國隊處於世界級水平，同時指出世界盃外圍賽是中國隊的主要任務，「我們的目標就是衝擊世界盃，我們第一場作客拿到3分，非常重要，這是個特別時刻。我們要帶着態度，延長上場比賽的美好時刻。」

韓國陣中擁有世界級前鋒孫興慜，談到如何防守「孫仔」，恩高域回應：「明天不單要防守孫興慜，而是要防守場內所有對手隊員」，並表示防守是一個整體，全隊均必須高度注重防守紀律，又點出韓國近仗經常靠死球得手。就算兩軍實力有距離，他也在想辦法應對，「就算是全球最強球隊也有漏洞，我們就是要分析漏洞，掌握他們的特點。」

他直言，面對強隊難免陷入被動，「我們在困難中要團結一致，這是我的目標。」

韓國主帥奇連士文。（Getty Images）

奇連士文：明日一戰會很辛苦

韓國隊主帥為大名鼎鼎的奇連士文，他說世界盃外圍賽是非常重要、份量極重的比賽，「希望我們明天能延續之前氣勢，爭取好成績」，預言對中國一仗「會非常艱苦」，稱「我們已做好準備。」

他指出個人短期目標是帶領韓國贏得2024亞洲盃冠軍，揚言：「通往世界盃道路漫長，猶如馬拉松比賽」，沿途他們必須全力贏得更多比賽，晉身2026世界盃決賽周，當下目標就是：「贏得明天的比賽，全取3分，我雖然尊重中國隊，但還是希望我們能獲勝。」

有記者問奇連士文數年前曾有機會執教國足，但中國足總最終選擇納比（又譯：里皮）掌帥，奇連士文澄清，「4、5年前我以德甲宣傳大使身份來到北京，觀看北京國安的賽事，但我並未獲邀執教中國隊。」他指納比是他的好朋友，重申：「能執教韓國隊我很開心」。

球迷可以在深圳欣賞到孫興慜的英姿。（Getty Images）

世界盃外圍賽今輪的「中韓大戰」，難得在深圳舉行，從香港北上過關後，乘搭約1小時地鐵即可抵達，近距離欣賞孫興慜﹑金玟哉等球星的英姿。根據內媒報道，今場門票已經售罄，並嚴格執行實名制入場，打擊黃牛票。

國足上輪作客反勝泰國，為周二的世盃外主場惡鬥韓國注下強心針，周日踏入32歲的尖刀武磊，他的生日願望是「把對韓國的比賽拼下來」，國足名宿李毅預計，今場對韓國必然難踢，如想取分就要排出「泊大巴」的5-4-1陣式，以死守換取分數。

國足11.21晚深圳大戰韓國 港人北上睇波攻略 現場睇孫興慜武磊

世界盃外圍賽︱國足2：1反勝泰國 扳平功臣武磊單刀屢失機

國足早前作客反勝泰國，為今場對韓國注下強心針。（新華社）

中國﹑韓國對壘，加上兩國的傳媒「加鹽加醋」，往往有濃烈的大戰氣氛，韓國隊早前抵達深圳，寶安機場不少球迷守候，歡迎韓國隊來到中國。

內地傳媒人孫緯倫更表示：「目測接機人數比國足多。」球迷們都早有準備，手持熱刺﹑狼隊等球衣，希望索取孫興慜﹑黃喜燦等人的簽名，當韓國隊步出球場時，球迷們隨即舉機拍攝，孫興慜戴上帽子及口罩低調現身，緊隨主帥奇連士文，兩人都親切地向球迷們揮手。

韓國隊早前抵達深圳。（微博圖片）

韓國隊意想不到地獲得歡迎，主帥奇連士文同樣喜出望外，「我感到有很多人喜歡韓國足球及球員們，我們希望今仗取得勝利，以一場勝仗進行來年一月的亞洲盃。」曹圭成首度作客中國，他笑言已經感受到中國球迷的偏差，「我是第一次來到中國，我們已經收到很多愛，但球迷們都是拿着孫興慜及李剛仁的球衣，沒有人喜歡我（笑）。」

另一韓國國腳吳賢揆亦有類似的想法，「中國球迷比我想象中更喜歡韓國，我本以為會被噓，但他們的熱情令我改變主意，我認為今仗可以在良好的氣氛下進行。」