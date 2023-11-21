歐國盃外圍賽｜聖馬力諾十連敗都開心　對芬蘭建功創歷史陷狂歡

世界排名「包艇」的聖馬力諾，在歐洲國家盃外圍賽H組主場鬥芬蘭，前鋒貝拉迪末段博得對手在禁區內犯規，球證吹罰12碼，這名鋒將親自操刀中鵠，為國家隊補時7分鐘追成較接近紀錄，縱然對戰局沒有太大影響，以1：2不敵芬蘭，外圍賽10場全敗，但聖馬力諾上下瘋狂慶祝，猶如贏波一樣，原來這個入球對他們意義重大。



世界排名207位的聖馬力諾主場對芬蘭，兩軍早已無緣直接晉身歐洲國家盃決賽周，今仗已是例行公事。被視為「魚腩部隊」的聖馬力諾，上半場力保不失，芬蘭下半場由佩里索尼（Pyry Soiri）在8分鐘內梅開二度，直至完場前才掀起今仗的高潮。

聖馬力諾前鋒貝拉迪（Filippo Berardi）突破殺入禁區，被芬蘭守衛贊臣落腳鏟跌，球證直指12碼點，這名26歲的聖馬力諾前鋒親自操刀，芬蘭門將捉錯路，貝拉迪一射中鵠，追成1：2，繼早前對丹麥及哈薩克後，連續3場取得入球，同時創下聖馬力諾的歷史。

入球功臣貝拉迪建功後，聖馬力諾的眾將陷入瘋狂，彷彿贏波一樣，齊齊衝進球場與貝拉迪一同慶祝，而主帥哥斯坦天尼（Fabrizio Costantini）亦攤開雙手，露出滿意的表情。

在社交網站的兩個聖馬力諾球迷帳號，看到愛隊再度有進賬後，興奮得語無倫次，同時為聖馬力諾及貝拉迪感到自豪，更與2020年芬蘭對法國一仗對比，當時芬蘭兩球淨勝法國，如今聖馬力諾一球僅敗，彷彿比法國隊更出色。

聖馬力諾在10場歐國盃外圍賽全數皆北，包尾出局，同時延續連續136場的不勝紀錄，對上一次及唯一一次贏波已經是2004年擊敗列支頓士登。聖馬力諾上屆歐國外10場狂失50球，今屆只失31球，已是個不錯的進步。

（路透社）