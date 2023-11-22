麥巴比及曼聯4將領銜2024免簽筍貨陣容　豪門齊搶畢爾包新星

麥巴比（Kylian Mbappe）跟巴黎聖日耳門（PSG）的合約季尾屆滿，勢必再次重投轉會市場。

歐洲5大足球聯賽冬季轉會窗將分別在2024年1月1或2日開啟，2024年6月約滿的球員，在今個轉會窗可以跟其他球會斟介來季免費轉會。法國隊長麥巴比自然成為今次免簽筍貨焦點人物，「麥總」以外，最受注目的自由身球員是已是西班牙大國腳的畢爾包21歲新星歷高威廉斯（Nico Williams），多間豪門球會均有意出手搶人。

英超球會曼聯有4位成員或流出市面，不過最終放手的可能只得前鋒馬迪爾一個。



麥巴比去留再次成為焦點。（Getty Images）

全球再次關注麥巴比去留

麥巴比曾經跟西甲班霸皇家馬德里情投意合，原本在2022年與PSG約滿，只待啟程前往馬德里，5月下旬卻突傳跟PSG續約的震撼彈。球會特意為他準備一件「MBAPPE 2025」的球衣，示意麥巴比會留隊至2025年，實際上，他只續約兩年，並有權選擇是否多續一年。

麥巴比曾以長文交代留隊原因。（麥巴比X）

麥巴比這個舉動激嬲皇馬，曾傳出銀河艦隊無意再簽入他。「麥總」之後表明2024年夏天離隊、無意續留PSG，一度跟球會關係緊張。

身為全球最有價值的前鋒之一，麥巴比快將又一次成為自由身，他的去向再成焦點。除了長期緋聞對象皇馬，英超球會車路士、阿仙奴以至利物浦均有對他興趣，當中車路士被指會在1月出價。

然而想得到麥巴比，豈會這麼簡單？能打動「麥總」，不止天價人工，還涉及各種福利以至更衣室權力，合約的複雜程度相信不是冬季轉會窗短短時間內能夠傾妥的，加上兩年前他曾有最後關頭轉軚跟大巴黎續約的先例，「麥巴比免簽」最終能否落實，很大機會要等到2024年5月才有望揭盅。相比起麥巴比，一眾大球會更着力競爭簽入畢爾包新星歷高威廉斯。

畢爾包新星歷高威廉斯十分搶手。（Getty Images）

豪門齊搶歷高威廉斯

歷高威廉斯正是同樣效力畢爾包、同屬前鋒的伊拿基威廉斯（Iñaki Williams）之弟，哥哥代表加納，弟弟選擇西班牙。歷高已是狂牛兵團大國腳，2022世界盃西班牙由分組賽到16強出局4場比賽歷高威廉斯均有份上陣。

他跟畢爾包今季約滿，西班牙《阿斯報》指，不止皇馬有意簽入歷高威廉斯，巴塞隆拿、曼城和利物浦均想搶人，惟巴塞只會在他是免費轉會的情況下才會出手。他只得21歲，年輕、當打、有活力，是個盤扭技術出色，速度十足的翼鋒，成為免簽簡直是難以置信，他跟母會感情深厚，傾向續約並附帶5000萬歐元放人條款，避免自由轉會令畢爾包蒙受損失。據報皇馬願意付出這半億歐元收購此子。

曼聯4子約滿在即 料馬迪爾一人無得留低

明年1月流出市面的球員之中，曼聯佔去4個，「傷多過踢」的前鋒安東尼馬迪爾為其中一人，較令人意外的是，一隊主力成員連尼路夫、雲比沙卡以及20歲小將米積伯利（Hannibal Mejbri）均在此列。

馬迪爾生涯持續受傷患困擾，狀態和表現無復從前，離隊是預期之內，不過另外3人相信會繼續留隊。連尼路夫、雲比沙卡和米積伯利的合約當中，均包括球會可選擇再續約一年的條款，估計曼聯會全數啟動，將他們至少留至2025年，再決定是否提供長約。

湯馬士梅拿的下一站會是哪兒？（Getty Images）

坦赫格或終可得到湯馬士梅拿

2024年最吸引的「免簽」球員之中，麥巴比、歷高威廉斯均不易得，餘下不是年過30遠離高峰，便是因傷病或其他原因已失去戰鬥力，逐一細數之下，真正的筍貨其實不多。祖雲達斯中場拉比奧特（Adrien Rabiot）、拿玻里的施連斯基（Piotr Zielinski）、韋斯咸的科奴斯（Pablo Fornals），以及巴黎聖日耳門守將甘佩比（Presnel Kimpembe）已算最吸引。

加維膝部重創收咧，巴塞希望得到科奴斯做替工；國際米蘭想要施連斯基，曼聯曾希望得到拉比奧特，但他有個出名難纏的經理人媽媽，前途難料。甘佩比不愁出路，馬體會和巴塞均有意簽入。利物浦可能放走堤亞高艾簡達拿以及麥迪比兩老將，阿仙奴也有佐真奴、艾蘭尼（Mohamed Elneny）和薛迪索拉斯（Cédric Soares）約滿在即，熱刺守將艾歷迪亞盛傳將加盟些路迪。

邦路斯曾講過2023/24是他的最後一季，「多蒙特王子」萊斯（Marco Reus）、莫迪歷（Luka Modric）同樣可能退役。門將迪基亞離開曼聯後尚未加盟任何球會，他和紐亞、基羅拿華斯3大星級門神，去向亦惹來關注。去年1月，曼聯主帥坦赫格曾希望得到湯馬士梅拿，惟遭對方拒絕。梅拿季尾跟拜仁約滿，德國《圖片報》指他首選留隊，沙特及美職聯均向他開出高薪合約利誘，曼聯或重燃對德國老將的興趣。

2024年約滿免簽球星

前鋒

1. 麥巴比（Kylian Mbappé）／巴黎聖日耳門／24歲

2. 湯馬士梅拿（Thomas Müller）／拜仁慕尼黑／34歲

3. 安東尼馬迪爾（Anthony Martial）／曼聯／27歲

4. 阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）／國際米蘭／34歲

5. 安東尼奧（Michail Antonio）／韋斯咸／33歲

6. 韋碧克（Danny Welbeck）／白禮頓／32歲

7. 迪利阿里（Deli Alli）／愛華頓／27歲

8. 盧卡祖域（Luka Jovic）／AC米蘭／25歲

9. 古亞達度（Juan Cuadrado）／國際米蘭／35歲

10. 卓普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting）／拜仁慕尼黑／34歲

11. 歷高威廉斯（Nico Williams）／畢爾包／21歲



中場

1. 拉比奧特（Adrien Rabiot）／祖雲達斯／28歲

2. 施連斯基（Piotr Zielinski）／拿玻里／29歲

3. 科奴斯（Pablo Fornals）／韋斯咸／27歲

4. 堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcântara）／利物浦／32歲

5. 佐真奴（Jorginho）／阿仙奴／31歲

6. 艾蘭尼（Mohamed Elneny）／阿仙奴／31歲

7. 米積伯利（Hannibal Mejbri）／曼聯／20歲

8. 萊斯（Marco Reus）／多蒙特／34歲

9. 莫迪歷（Luka Modric）／皇家馬德里／38歲



後衛

1. 雲比沙卡（ Aaron Wan-Bissaka）／曼聯／25歲

2. 連迪路夫（Victor Lindelof）／曼聯／29歲

3. 祖爾麥迪比（Joel Matip）／利物浦／32歲

4. 曉姆斯（Mats Hummels）／多蒙特／34歲

5. 薛迪索拉斯（Cédric Soares）／阿仙奴／32歲

6. 甘佩比（Presnel Kimpembe）／巴黎聖日耳門／28歲

7. 邦路斯（Leonardo Bonucci）／柏林聯／36歲

8. 艾歷迪亞（Eric Dier）／熱刺／29歲



門將

1. 紐亞（Manuel Neuer）／拜仁慕尼黑／37歲

2. 基羅拿華斯（Keylor Navas）／巴黎聖日耳門／36歲

3. 迪基亞（David de Gea）／沒有球會／33歲

