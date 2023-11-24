黃義助律師團隊再澄清性愛影片醜聞　金錢瓜葛不倫關係全是不實

黃義助的性愛影片醜聞繼續發酵，韓國警方日前拘捕一名洩露不雅短片的女子，韓媒爆出原來是黃義助的嫂子，更惹起不倫關係的疑雲。這名韓國國腳再度透過律師團隊澄清，強調與嫂子沒有任何不倫行為，並深信對方是清白的。



黃義助流出性愛影片牽連甚廣，盛傳藝人及網路紅人也是受害者，韓國電視台《KBS》爆料，早前因「勒索及洩露影片」被捕﹑聲稱是黃義助前女友的女子，竟然是黃義助的嫂子，外界更揣測這名韓國國腳曾與胞兄的妻子發生不倫關係。

黃義助性愛影片醜聞峰迴路轉 爆片中女生是演藝圈中人｜足球熱話

黃義助性愛影片受害者變被告 前女友：我從未同意拍片︱足球熱話

黃義助的醜聞繼續發酵。（資料圖片／Getty Images）

關於黃義助的醜聞繼續發酵，韓媒就此事作出不同的揣測，指黃義助與哥哥有金錢糾紛。黃再度透過律師團隊向公眾澄清，並強調對擔任經理人的胞兄及嫂子完全信任，「黃義助過去5年能夠專注足球，全因兄長及嫂子支持，對他們的信任及依靠更超越父母，他們沒有任何犯案動機，而黃義助所有收入都由父母管理，故此兄弟之間有金錢糾紛及不倫的傳聞全是不真實。」

在聲明中，黃義助除了保護兩名親人外，更希望傳媒手下留情，不要肆意公開任何資料，並指整個家庭因此事而大受打擊，「黃義助的哥哥及妻子不是公眾人物，請不要作出胡亂猜測，此事已令嫂子父母的健康急劇惡化，黃義助的家庭都無法繼續正常生活，黃義助是深信嫂子是清白。」

黃義助透過律師團隊澄清，並相信嫂子是清白。（資料圖片／Getty Images）

縱然黃義助聲稱保護受害人，但早前就透露片中女生是演藝圈活動及已婚的人物，有機會透露對方的身份。韓國《朝鮮日報》報道，黃義助一案的受害者律師，周四（23日）召開記者會，公開了受害者與黃義助的對話紀錄。

受害者曾經向黃明確表示：「我不喜歡這樣（拍攝性愛短片）」﹑「我說過不喜歡，為何仍然還留着短片？」黃義助回應：「沒有想過片段會流出，並盡力阻止傳播」。律師認為受害者得知電話放在當眼處，不代表同意拍攝，並指黃義助一直在暗中偷拍。