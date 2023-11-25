英超｜曼城0：0利物浦　夏蘭特照常擔正　艾利臣後場誤傳險出事

英超周六頭場上演重頭戲，由曼城主場迎戰利物浦，早前在國際賽期勇戰受傷的艾寧夏蘭特，今仗照常披甲，擔任正選箭頭攻堅。



夏蘭特早前代表挪威出戰友賽對法羅群島時受傷，引起缺陣疑雲。（路透社）

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）早前代表挪威出戰友賽對法羅群島，不慎觸傷左腳，國家隊軍醫直言他的傷勢不嚴重，但只是有點疼痛。主帥哥迪奧拿在賽前記者會透露，這名挪威已有跟操，希望他可以及時在大戰中上陣。

正如哥帥所言，夏蘭特的名字出現在曼城的正選陣容中，夥拍艾華利斯﹑杜古﹑科頓攻堅，預料艾簡治將推前一格。利物浦方面，英格蘭小將居迪斯鍾斯擔任正選，與麥亞里士打及蘇保斯拉爾合組中場線，前線則由沙拿﹑達雲紐尼斯及祖達攻堅。

夏蘭特今仗照常正選上陣。（路透社）

開賽早段，曼城一直壓着利物浦的後場，紅軍嘗試從後場組織，艾利臣一次誤傳，將皮球交到菲爾科頓的腳下，可惜這名英軍國腳起腳力量欠奉，幸好艾利臣未有鑄成大錯。利物浦站穩陣腳後，首次攻勢即有威脅，達雲紐尼斯接應沙拿傳中，頭槌直接攻門，艾達臣單手撲出。

利物浦後場依然慌失失，居迪斯鍾斯在自己禁區回傳艾利臣，夏蘭特隨即衝前施壓，這名紅軍門將及時解圍。

曼城正選陣容：



門將：31艾達臣

後衛：2基爾獲加﹑3魯賓戴亞斯﹑6尼敦阿基

防守中場：25艾簡治﹑16洛迪卡斯簡迪

中場：47菲爾科頓﹑19艾華利斯﹑20貝拿度施華﹑11謝利美杜古

前鋒：9艾寧夏蘭特



利物浦正選陣容：



門將：1艾利臣

後衛：66阿歷山大阿諾特﹑32祖爾麥迪比﹑4雲迪積克﹑21森美卡斯

中場：10麥亞里士打﹑8蘇保斯拉爾﹑17居迪斯鍾斯

前鋒：20迪奧高祖達﹑9達雲紐尼斯﹑11沙拿

