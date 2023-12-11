遊日睇體．中部篇｜到F1鈴鹿賽車場過車手癮　一家大細齊落場

早前介紹過關東及關西的運動觀戰攻略，近年日本東北、九州、中國（岡山縣、廣島縣、山口縣）、四國等地區愈來愈受歡迎，中部因有白川鄉、金澤等著名景點，也是熱門地點之一。

因此今次我們來到日本中部，看看名古屋、岐阜、富山及靜岡等地方，有什麼值得一看的體育賽事。



日本人口分布主要聚集在關東和關西，其中東京、神奈川及大阪佔據人口排名頭三位，名古屋則位列第四，是中部最大城市。不過由於名古屋周邊的旅遊景點不算太豐富，因此不少人都會以此為中轉站，重點去其他縣市遊玩。

說到中部，代表城市當然是名古屋。（名古屋城官網）

在關東和關西篇中，《01體育》為大家重點介紹了足球和棒球的觀戰指南，今次特意來到中部，重點推介獨特運動旅遊體驗——F1賽車聖地鈴鹿賽車場。

賽車

F1每年都會在日本舉行賽事。（Getty Images）

位於三重縣的鈴鹿賽車場，是一級方程式賽車（F1）日本大獎賽使用過最多次的賽道，也是目前F1在日本作賽時，唯一會使用的場地。因此若你到中部旅行，又剛好是賽車迷的話，這裏便是必到朝聖之地。

日本賽車聖地鈴鹿賽車場。（Getty Images）

2024年F1的日本站賽事在4月5至7日舉行，從12月10日開始線上售票，但海外IP無法進入官網。不過除F1外，鈴鹿賽車場還會上演世界房車盃、SUPER GT、超級方程式等其他主要賽事，具體可在官網賽事日程表查詢。

其中鈴鹿電單車8小時耐久賽在日本十分著名，曾衍生出不少文學及影視作品，該賽事會在2024年7月19至21日舉行，但暫時未有購票流程。

鈴鹿電單車8小時耐久賽將在下年7月19至21日舉行。（官網圖片）

不過除觀看賽車比賽外，車迷到鈴鹿賽道其實也可過一番手癮，直接在F1的真實賽道上駕車馳騁。根據官網介紹，能自備車輛以1小時13750日圓或2小時19800日圓的價格，直接在南賽道「落場飛車」。

然而在賽道上駕駛會讓車輛負荷甚大，官網亦「戴定頭盔」表示若有損毀，一切責任閣下自負，而且在普通租車公司租用車輛時，亦會事先說明不能落賽道，所以這只適合在日本居住、且購有「良駒」的顧客使用。

各位讀者不用擔心，因為該處還有另一個課程計劃，在提供車輛的情況下，讓你先學習一些基本技巧，最後再到賽道上體驗。

費用：19250日圓

除能在賽道上過過手癮之外，參與這個課程順便也可以練一練車。（官網截圖）

若然是一家大小前往的話，鈴鹿賽道有一項老少皆宜的必玩項目——「Circuit Challenger」，由於其最高只有時速30公里左右，即使沒有駕駛執照也能在鈴鹿的南賽道上體驗賽車樂趣。

對一般遊客來說，Circuit Challenger可以說是鈴鹿賽道的招牌項目。（官網截圖）

「Circuit Challenger」由日本前F1車手佐藤琢磨擔任配問，其配備的軚盤模仿F1賽車，加速、煞車、換檔均由軚盤完成。

「Circuit Challenger」的加速、煞車、換檔均由軚盤完成。（官網圖片）

「Circuit Challenger」最多可以坐三人，小孩子的話只要11歲便可單獨駕駛，9歲以上的小孩，亦可在13歲以上的乘客陪同下駕駛，可以說是非常適合一家大小同樂的活動。

「Circuit Challenger」的多種駕駛計劃，基本上能夠讓大部分年齡層的家庭參與其中。（官網截圖）

每輛車費用：1600日圓

鈴鹿賽道官網

「Circuit Challenger」官網（中文版）

「Circuit Challenger」日本官網（可查看日程）

雖然鈴鹿賽道位於三重縣，地理上與名古屋市中心有一大段距離，不過其實從名古屋站坐近鐵到白子站再轉乘巴士的話，大約亦只是一小時左右。

官方的交通指南，雖然鈴鹿賽道遠離名古屋市中心，不過車程來說也只是一小時左右。（官網截圖）

到訪鈴鹿賽車場實用資訊：



可觀賞月份：不定，根據官網時間表

地點：

鈴鹿賽車場（近鐵名古屋線「白子」站轉乘巴士約20分鐘，官方交通指南：https://www.suzukacircuit.jp/access_s/by_train.html）

購票網站：

主要賽事：https://www.suzukacircuit.jp/motorsports_s/#sectionTopRace

Circuit Challenger：https://www.asoview.com/channel/ticket/rDhDyukHG2/ticket0000007351/?_gl=1*1778jgk*_gcl_au*MTU4MzA3OTM5OC4xNzAxMjQ2MDE5

足球

日本中部過往曾有不少足球勁旅，包括靜岡的磐田山葉及清水心跳，前者更在1997至2002年贏過3次J1冠軍。不過這兩間球會近年成績不濟，2023均在J2作賽，其中磐田山葉獲第2名確定升班，清水心跳則排第4，需要再踢升班附加賽。

值得一提的是，已43歲的前國腳遠藤保仁，目前仍為磐田山葉效力，且出場機會不少。（磐田山葉X）

除此之外，不得不提的當然還有「雲爺爺」雲格曾執教過的名古屋鯨魚（前稱名古屋八鯨），他們曾在2010年贏過J1聯賽冠軍，雖在2016年降班，但次年即重回J1，近年戰績提升不少，2021年更歷史性奪得聯賽盃冠軍。

名古屋鯨魚是名古屋市乃至整個愛知縣的代表球隊。（資料圖片／Getty Images）

不過名古屋鯨魚主場豐田體育場位於豐田市，距離名古屋市有約一個小時車程，一來一回便已花費不少時間。既然難得前往一趟，建議可以在賽前到豐田會館參觀，了解汽車從開發到生產的過程，事先預約的話，還能參觀豐田車廠。

豐田會館介紹汽車從開發到生產的過程，還有該品牌的歷史，事先預約的話還能到車廠內參觀。（豐田市官方旅遊網站截圖）

中部足球觀戰實用資訊：



可觀賞月份：2月至12月

地點：

名古屋鯨魚 - 豐田體育場（名鐵豐田線「豐田市」站徒步17分鐘，比賽開始前會有接駁巴士，官方交通指南：https://nagoya-grampus.jp/stadium/toyota-stadium/access.html）

磐田山葉 - 山葉球場（JR東海東海道本線「御廚」站徒步15分鐘，或可從「磐田」站乘坐巴士25號及27號巴士，官方交通指南：https://global.yamaha-motor.com/jp/profile/map/019/index.html）

購票網站：

名古屋鯨魚：https://nagoya-grampus.jp/ticket/

磐田山葉：https://www.jubilo-iwata.co.jp/ticket/

J League日文官網：https://www.jleague.jp/ticket/

此外，在大阪篇亦曾提過名古屋有一支五人足球的絕對霸主「名古屋Oceans」，他們在國內最頂級的F League，至今16季中稱王15次，陣中不少球員均是國家隊成員，喜歡五人足球的話絕對不能錯過。

名古屋Oceans官網

名古屋Oceans是日本五人足球界的絕對霸主。（名古屋Oceans X）

至於要前往他們的常規主場Oceans Field也很簡單，從市中心名古屋站前往最近的寺本站只需約二十分鐘，而且不用轉乘其他路線。不過要留意的是五人足球賽事即使是主場戰，有時亦不一定在常規主場作賽，去之前一定要先查清楚比賽場地。

名古屋五人足球觀戰實用資訊：



可觀賞月份：5月至12月

地點：名古屋Oceans - Oceans Field（名鐵常滑線「寺本」站徒步10分鐘、「朝倉」站徒步15分鐘，官方交通指南：https://oceans-field.com/access/）

購票網站：https://www.nagoyaoceans.com/ticket/

其他運動項目

大相撲賽事每年七月會在名古屋愛知縣體育館舉行，同樣地其會場販賣的紀念品也與其他地方略有不同，而且按2023年的資料，其會場更會售賣獨特的相撲火鍋（ちゃんこ），當中某些日子更有名古屋著名的味噌（即麵豉）風味。

2023年的愛知縣大相撲場館，有售賣獨特的相撲火鍋，為所有會場中獨有。（大相撲官網截圖）

名古屋相撲觀戰實用資訊：



可觀賞月份：7月

地點：愛知縣體育館（地鐵名城線「名古屋城」站徒步2分鐘）

門票售價：2500日圓起

購票網站：https://fanclub.sumo.or.jp/contents/ticket

馬迷在中部也能夠欣賞頂級賽馬賽事，位於名古屋市東南部豐明市的中京競馬場，每年會舉辦兩項國際一級賽（GI），包括高松宮紀念及日本冠軍盃。前者是日本僅有的兩項草地短途一級賽之一，後者亦是日本國內頂級的泥地賽事。

高松宮紀念是日本國內的頂級賽事之一。（維基百科）

名古屋賽馬觀戰實用資訊：



可觀賞月份：全年

地點：中京競馬場（名鐵名古屋本線「中京競馬場前」站徒步約10分鐘，官方交通指南：https://www.jra.go.jp/facilities/race/chukyo/access/）

入場費：200日圓