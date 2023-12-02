英超｜阿仙奴2：0狼隊　沙卡﹑奧迪加特各建一功　富安健洋傷出

英超第14輪，阿仙奴主場迎戰狼隊，兵工廠7分鐘內連入兩球，狼隊門將荷西沙亞因傷退下火線，兵工廠半場兩球領先狼隊。



布卡約沙卡右路突破，在兩名狼隊守衛嚴防下傳給隊友，其後再走位接應富安健洋的傳送，在禁區內一扣擺脫對手後起腳破網，兵工廠6分鐘領先一球。阿仙奴愈踢愈順，一次扣人心弦的組織，辛真高與加比爾捷西斯一次撞牆，再地波傳中予奧迪加特，第一時間撞射，荷西沙亞再度目送皮球入網，13分鐘擴大領先優勢至兩球。

奧迪加特撞射得手，阿仙奴早段領先2：0。（路透社）

阿仙奴繼續施壓，杜沙特的近射被沙亞擋出，但這名狼隊門將其後因傷退下火線，由後備門將丹賓特利（Dan Bentley）入替，這名阿仙奴的青訓產品今季首度英超上陣。狼隊一段時間的形勢較好，但阿仙奴其後一次反擊，馬天尼利左路切入大位起腳，剛好撞柱彈出。

丹賓特利取代受傷的荷西沙亞。（路透社）

阿仙奴換邊後攻勢稍為放緩，沙卡的起腳高出，已經算是阿仙奴較有威脅的埋門。今仗交出助攻的富安健洋傷出，由賓韋特入替。狼隊後場一次誤傳，阿仙奴即把握機會反擊，杜沙特的單刀，以及尼基迪亞的補射先後被丹賓特利擋出。

阿仙奴正選陣容：



門將：22大衛拉耶

後衛：18富安健洋﹑2沙列巴﹑6加比爾馬加希斯﹑35辛真高

中場：8奧迪加特﹑41迪格蘭賴斯﹑19杜沙特

前鋒：7布卡約沙卡﹑9加比爾捷西斯﹑11馬天尼利



狼隊正選陣容：



門將：1荷西沙亞

後衛：23麥斯基爾文﹑15奇治戴臣﹑24圖迪高美斯

中場：22尼爾遜施美度﹑27比拿加迪﹑6保巴卡查奧爾﹑20湯美杜爾﹑17曉高般奴

前鋒：11黃喜燦﹑12馬菲奧斯根夏

