2024歐國盃｜抽籤驚現呻吟聲　「整蛊專家」承認責任開直播證明

周六晚（2日）舉行的歐洲國家盃決賽周抽籤期間，背景突然傳出疑似成人電影的呻吟聲，令在場嘉賓一臉尷尬，一名「整蛊專家」稱是自己所為。



2024歐洲國家盃抽籤周六在德國漢堡舉行，不過在西班牙名宿大衛施華任抽籤嘉賓、在抽Ａ組球隊之時，現場背景卻隱約傳出呻吟聲。大衛施華似在努力控制表情，沒有笑容將瑞士抽入東道主德國的小組，但鏡頭轉向現場觀眾，也有人忍不住嘴角上揚。

主持抽籤儀式的歐洲足協常務秘書長馬捷迪（Giorgio Marchetti）當時嘗試控制場面，道：「有些噪音出現了……現在停了。沒有噪音了。」不過之後抽籤繼續，怪聲也斷續出現。

儀式後，英國《衛報》曾問英格蘭領隊修夫基有沒有聽到「不尋常的怪聲」，修夫基直言：「有呀，我以為是有人開玩笑，但很難辨識（聲音）實際上是什麼。」

網上「整蛊專家」Daniel Jarvis事後「承認責任」，他更曾一度在Youtube直播自己觀看抽籤，片中他打電話後，抽籤便出現怪聲；他也在社交媒體X（前稱Twitter）稱怪聲是他們所為：「我們將電話放了進去（抽籤場地）、然後打了給那個號碼」，惟難以求證他所言是否真實。

《衛報》指出今年1月的英格蘭足總盃狼隊對利物浦一戰，也曾出現類似劇作惡，當時Daniel Jarvis也聲稱是他所為。