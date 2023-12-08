重溫美斯十年前訪港　入替半小時獻兩傳一射　幫球迷簽名無托手踭

由碧咸（David Beckham，又譯貝克漢姆）做班主﹑美斯（Lionel Messi，又譯梅西）領軍的國際邁亞密即將在明年2月訪港，亦是美斯第二度在香港獻技。

2014年，美斯以阿根廷國家隊身份來港，後備入替落場30分鐘，交出兩入球及一助攻，友善地向入侵球場的球迷簽名，更經典的是，港隊名宿陳偉豪的賽後訪問。



美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami）今早（8日）在官網宣布，明年2月4日將在香港大球場與「香港隊」踢表演賽，並作為國際巡迴的第一站，亦是這間美職聯球會首度造訪亞洲。

國際邁亞密曾表示在今年11月訪華，安排混亂，地點與對手都先後更換，有傳國際邁亞密有機會與梅州客家碰頭，港將茹子楠更在社交網站發布限時動態，大感興奮，笑言：「如果係真，踢完呢場，我可以退役了。」即使國際邁亞密中國之行告吹，但茹子楠依然有機會與美斯交手。

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美斯將以國際邁亞密的球員身份訪港。（路透社）

美斯在2014年10月曾跟隨阿根廷國家隊來港，慶祝香港足球總會成立百周年的紀念賽，與香港隊進行友誼賽。阿根廷足總當年承諾派出最強陣容，美斯﹑阿古路﹑迪馬利亞﹑希古恩等球星都會隨隊，票價由特惠票的250元至最貴的1800元不等。相隔10年，美斯再度來港，如今貴為世界冠軍級球王，連票價都翻兩番，介乎港幣880元至4880元，比當年最貴票價高出3000元。

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當年的美斯仍有一點稚氣。（資料圖片／Getty Images）

那些年的美斯

重溫上一次美斯在香港獻技，當年26歲的球王仍有一點稚嫩，美斯當時先列後備，在60分鐘入替，大球場逾2萬名球迷如願看到美斯時，隨即傳來熱烈的歡呼聲，每當美斯觸球時，看台亦會傳來歡呼。雖然美斯只是踢了半小時，但已經展示他的球王級數，就算多名港隊球員防守，美斯都是從容不迫地保護皮球，殺出重圍。

美斯難得訪港，當年吸引逾2萬名球迷入場。（資料圖片／Getty Images）

美斯入替後，輕鬆交出兩入球及一助攻，最終助阿根廷7球大勝港隊。比賽末段，一名球迷突破保安，衝入球場並走到美斯身邊索取簽名，美斯沒有拒絕，將簽名簽在球衣的阿根廷球衣上，其後該名球迷即使被保安帶走，也是興奮地離開，但簽名筆卻留在美斯手上。

前港隊隊長陳偉豪賽後談及與美斯交手的經驗，同樣為廣大球迷留下深刻的印象，「睇到（美斯與隊友做撞牆），不過我唔夠佢快，我隻眼係跟得到。」

美斯領布斯基斯﹑佐迪艾巴等球員訪港，不知道又會為香港球迷帶來什麼美好的回憶。

幸運球迷走入球場成功獲取美斯的親筆簽名。（影片截圖）

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