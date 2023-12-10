劍擊世界盃持續更新｜張家朗追10分仍不敵意大利　港隊落入銅牌戰

男子花劍世界盃日本站周日（10日）展開團體賽，香港隊在8強遇上勁敵美國，極有說服力地獲勝，晉身稍後的4強。



【14:07】4強戰報

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港隊在4強鬥意大利，仍是由張家朗、蔡俊彥和崔浩然正選上陣，意大利則派出名將格羅素（Daniele Garozzo）、比安奇（Guillaume Bianchi）和世界排名第三的新秀馬連尼（Tommaso Marini）。

蔡俊彥打頭陣鬥格羅素，早段雖然吃下一張黃牌，仍以5：3先拔頭籌，張家朗接棒鬥比安奇，本來仍能保持領先，惟遭對手兩度追平6：6、7：7後再反超，港隊落後7：10之下由崔浩然接手對馬連尼，開賽即遭對手連搶2分，但崔浩然即清脆刺出一劍搶回一分，惟港隊的落後差距仍擴至9：15。

張家朗（右）一度狂追分數至反先，惟最終港隊仍敗予意大利，落入銅牌戰。（香港劍擊總會）

第五局，港隊改派吳諾弘上陣，他一度連搶4分，將曾經擴至超過10分的落後差距追近，以17：25交棒予第六局的張家朗。家朗的對手是應屆世界冠軍馬連尼，這位港將一開局便搶攻，連刺4分，再狂追至27：27平手，令現場氣氛極為熱烈，加上對手領一面紅牌，港隊一度反先28：27，惟馬連尼再搶3分，保住意大利的領先，但差距只餘兩分。

到第7回合，吳諾弘對上比安奇，雖然搶得分數，但比分差距再稍稍擴大至31：35，意大利換上馬奇（Fillipo Macchi）迎戰蔡俊彥，港隊以35：40繼續落後，由「守尾門」的張家朗鬥格羅素，雖然家朗在37：44的絕境之際又展開追分，最終港隊仍以40：45落敗，落入銅牌戰，對手將是日本對法國的敗方。雖然港隊未能打入金牌戰，但由於爭奪奧運資格的主要對手韓國在16強止步，對於奧運資格積分幫助不少。

【12:30】8強戰報：

以6號種子身份出戰的香港隊由張家朗、個人賽銅牌得主蔡俊彥、崔浩然及吳諾弘合力出戰團體賽，首圈輪空之下，首先在16強鬥比利時，4名劍手都有上陣，雖然第二節曾稍稍落後8：10，但港隊很快便重新領先，最終以45：36獲勝，晉身8強，對手是3號種子美國隊。兩軍曾在今年稍早的世界錦標賽銅牌戰交手，當時港隊力戰之下擊敗美國隊，奪得香港劍擊史上首面世界賽團體獎牌。

港隊在首圈先挫比利時。（香港劍擊總會）

美國隊由目前在男子花劍個人世界排名第一的陳海翔領軍，與前世界冠軍Miles Chamley-Watson及東京奧運團體銅牌成員之一的Nick Itkin上陣，而港隊則由蔡俊彥打頭陣與崔浩然和張家朗合作，張家朗則「守尾門」，結果港隊除了僅在開局些微落後4：5之下，每人都成功贏得負責的節數，最終以45：30大差距擊敗美國隊，打入香港時間下午1時上演的4強，對手將是意大利。