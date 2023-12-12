南區巴西裔射手史提芬彭利拿領特區護照　港足有望再添入籍兵

香港足球代表隊在亞洲盃決賽周前有望再添一名入籍球員，效力冠忠南區的巴西裔前鋒史提芬彭利拿今日領取特區護照，符合代表香港的資格。



繼傑志巴西裔前鋒祖連奴上周入籍後，冠忠南區公布同樣來自巴西的射手史提芬彭利拿，今早已到入境處領取特區護照，並將轉為本地球員，意味他有資格代表香港，出戰明年1月的亞洲盃決賽周。

港足昨日已公布亞洲盃決賽周集訓的29人決選名單，35歲的史提芬彭利拿有望獲補選。他透過南區表示：「非常開心正式成為香港人，這真是一個漫長的等待，感謝神的安排。我在香港踢球已經頗長時間，這裏帶給我很多美好東西，這刻感覺夢想成真，我會繼續為冠忠南區爭取更多入球，此外只要香港代表隊需要我，我也會毫不猶豫地付出所有。」

史提芬彭利拿領取特區護照。（冠忠南區提供）

史提芬彭利拿最早於2013年來港加盟公民，但其後曾前往歐洲發展，直至2016年重返香港轉投佳聯元朗，7年間先後踢過理文、標準流浪及回歸公民。

史提芬彭利拿於2020年效力冠忠南區至今，去季更在菁英盃決賽包辦兩個入球。助這支區隊升上港超以來首項錦標，他今季暫於各項本地賽事攻入10球，屬全港超第二多。