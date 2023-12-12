羽毛球年終賽｜鄧謝配與世一兩韓組合同組　安洗瑩膺年度最佳

世界羽聯（BWF）年終賽將在周三（13日）起在中國杭州上演，角逐殊榮，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪亦獲得參賽資格。賽事周二（11日）晚上舉行歡迎晚宴，同時為分組進行抽籤，這對港隊組合被編入B組，與中國「世一」組合鄭思維／黃雅瓊及兩對韓國組合同組。

除了為年終賽抽籤，晚宴同時頒發年度最佳球員等多個獎項，一眾球手盛裝出席，爭妍鬥麗。



鄧俊文與謝影雪盛裝出席年終賽的晚宴。（Instagram截圖）

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪早前在中國大師賽擊敗中華台北組合葉宏蔚／李佳馨，成功搭上尾班車，第3度取得年終賽席位。「鄧謝配」以盛裝出席年終賽的歡迎晚宴，網民更大讚穿上西裝的鄧俊文像機師一樣。

年終賽強手林立，無論分組如何都是硬仗連場，鄧謝配被編入B組，同組有世界第一的中國組合鄭思維／黃雅瓊，與兩對韓國組合同組。翻查往績，鄧謝配與「雅思組合」及徐承宰／蔡侑玎同樣輸多贏少，對金元昊／鄭娜銀則各取一勝。

鄧謝配曾經在2017年及2021年打入年終賽，兩次皆可從小組出線，2017年更殺入決賽，可惜不敵鄭思維／陳清晨，屈居亞軍。

羽毛球年終賽｜鄧俊文與謝影雪成港隊唯一希望 賽事獎金創新高

混合雙打分組形勢



A組：馮彥哲／黃東萍（中國）﹑渡邊勇大／東野有紗（日本）﹑陳堂傑／杜依蔚（馬來西亞）﹑普亞華蘭魯羅／泰拉坦娜齊（泰國）

B組：鄭思維／黃雅瓊（中國）﹑徐承宰／蔡侑玎（韓國）﹑金元昊／鄭娜銀（韓國）﹑鄧俊文／謝影雪（香港）



「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪在年終賽爭標。（資料圖片／袁志浩攝）

年終賽固然沒有弱者，但球手都想自己的分組較易應付，男單球手當然不想碰到「大魔王」安賽龍（Viktor Axelsen），被編入A組的日本球手奈良岡功大，當他看到安賽龍的名字時，不禁真情流露，以手掩面，彷彿陶大宇上身一樣。這名韌力十足的日本球手，生涯未曾擊敗安賽龍及真庭，要出線就要突破自己。

奈良岡功大得知與安賽龍同組時，真情流露。（網上截圖）

歡迎晚宴更頒獎多個BWF的年度獎項，年度最佳男﹑女子球員皆由韓國包辦，雙打球員徐承宰及贏得世界冠軍及亞運金牌的女單球手安洗瑩奪得，而最佳組合則落在中國女雙陳清晨／賈一凡手中。

安洗瑩榮膺今年度最佳女子球手。（新華社）

各個參賽球手都盛裝出席，大多球手都是穿上西裝或晚裝，衣香鬢影。部分印尼球手亦穿上具民族特色的服裝出席，而中國女單的陳雨菲以一襲男裝亮相，甚為搶鏡，但最佳男﹑女子服裝獎卻由馬來西亞的陳堂傑及泰國球手Jongkolphan KITITHARAKUL奪得。

陳雨菲的男裝打扮搶鏡。（新華社）

2023年年終賽分組形勢：



男子單打

A組：奈良岡功大（日本）﹑石宇奇（中國）﹑安賽龍（丹麥）﹑真庭（印尼）

B組：基斯迪（印尼）﹑李詩灃（中國）﹑安頓臣（丹麥）﹑韋迪辛（泰國）



女子單打

A組：安洗瑩（韓國）﹑戴資穎（中華台北）﹑金佳恩（韓國）﹑東宗（印尼）

B組：陳雨菲（中國）﹑馬蓮（西班牙）﹑韓悅（中國）﹑張蓓雯（美國）



男子雙打

A組：梁偉鏗／王昶（中國）﹑謝定峰／蘇偉譯（馬來西亞）﹑劉雨辰／歐烜屹（中國）﹑保木卓朗／小林優吾（日本）

B組：艾費恩／艾迪安圖（印尼）﹑姜敏赫／徐承宰（韓國）﹑艾斯特普／拉斯姆臣（丹麥）﹑莫拉拿／菲克利（印尼）



女子雙打

A組：陳清晨／賈一凡（中國）﹑松本麻佑／永原和可那（日本）﹑阿比恩尼／拉瑪丹蒂（印尼）﹑劉聖書／譚寧（中國）

B組：白荷娜／李紹希（韓國）﹑松山奈未／志田千陽（日本）﹑Jongkolphan Kititharakul／Rawinda Prajongjai（泰國）﹑金昭映／孔熙容（韓國）

