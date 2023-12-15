大棠紅葉指數轉「黃」　港鐵巴士加開K66A線　聖誕仲有九巴特別線

各位行山人士留意，大棠楓香林開始轉黃！

據漁護署的大欖郊野公園楓香林紅葉情報，最新更新的紅葉指數，由上周的「綠」變成本周的「黃」。港鐵巴士逢周末及假期已加強服務，加開K66A線來往朗屏站及大棠山道。另外，九巴來往元朗形點及大棠的特別線68R會在聖誕假期12月25及26日服務。



在今日更新的紅葉指數為「黃」。（漁護署網站截圖）

對上兩周的紅葉指數仍然是「綠」，但今日更新的轉為「黃」。天文台預報，氣溫由周末起顯著下降，相信會加速大棠楓香林轉紅。在天氣乾燥加上寒冷的氣溫及強光的照射下，葉綠素會加速分解，但卻有助葉細胞製造紅色的花色素苷，也無損黃色的胡蘿蔔素。

郊野公園的「紅葉指數」專頁亦已今月登場，專頁逢周末前更新紅葉指數及現場實景相，還有相關活動資訊、交通安排、紅葉小知識等等，方便大家計劃行程。除了日常往來元朗市區及大棠的K66港鐵巴士及紅色小巴外，K66A及68R兩條巴士線會在特定時間服務。

港鐵的紅葉專線巴士K66A資料：

【路線】朗屏站（近朗屏邨悅屏樓）至大棠山道（近涼亭）

【車費】成人單程收費為$4.9；小童及長者單程收費為$2.1

【服務日期】2023年12月2日（星期六）至2024年1月14日（星期日）逢星期六、日及公眾假期

【服務時間】

（於2023年12月2日）

往大棠方向的服務時間為上午10時30分至下午2時正；及

往朗屏站方向的服務時間為下午1時正至晚上7時正。

（由2023年12月3日至2024年1月14日）

星期六、日及公眾假期：

往大棠方向的服務時間為上午9時正至下午2時正；及

往朗屏站方向的服務時間為下午1時正至晚上7時正。

九巴的特別線68R資料：

【路線】元朗形點 -大棠（近涼亭）

【車費】成人單程收費為$7.7

【服務日期】2023年12月25日至26日

【服務時間】

往大棠方向的服務時間為上午9時正至下午4時正；

往朗屏站方向的服務時間為上午10時正至下午5時正。

賞紅葉必用連結：

郊野公園的「紅葉指數」專頁

運輸署元朗大棠臨時交通及運輸安排

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