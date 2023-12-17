日本一代罰球王中村俊輔演告別賽　轟三罰球　獲三浦知良影片祝福

日本「罰球王」中村俊輔今季結束後退役，其告別賽周日（17日）在三澤公園球場上演，由橫濱FC朋友隊對J-Dreams，他上、下半場分別代表兩隊上陣，先跟現役的隊友合作，下半場則跟一眾日本名將包括大久保嘉人、長友佑都等重聚，過程中，中村攻入3球罰球，令球迷大飽眼福。



現年45歲的中村俊輔早已宣布在今季結束後退役，他的告別戰特別選址在他首次入場看J League和他踢出道戰的三澤公園球場上演，而對賽雙方是橫濱FC朋友隊對J-Dreams，橫濱FC朋友隊陣中包括多位曾效力橫濱FC的球員，曾在香港落班的福田健二也在陣中。

中村俊輔的告別賽吸引逾14000名球迷入場。（中村俊輔引退試合X）

曾在香港落班的福田健二也在陣中。（中村俊輔引退試合X）

而J-Dreams則是多位前日本國腳，上半場有川口能活、中澤佑二、稻本潤一等等；下半場則有大久保嘉人、長友佑都、中村憲剛、阿部勇樹、三都主等等。

中村俊輔上半場先代表橫濱FC朋友隊上陣，下半場則踢J-Dreams，以罰球聞名的他也盡情展現射術，在上半場6分鐘便上演罰球直入，之後自行再入一球，到40分鐘又入一記罰球，助橫濱FC朋友隊半場領先3：1，值得一提的是，J-Dreams上半場的入球，是門將川口能活的頭槌入球。

早年離世的奧大介球衣（左）和三浦知良的球衣也掛在現場。（中村俊輔引退試合X）

下半場中村代表J-Dreams上陣，到末段再攻入今仗個人第3球罰球，加上個人再入兩球，全場攻入6球下，助J-Dreams以6：3反勝，而三都主和福西崇史都各入一球。

中村在賽後訪問也顯得非常輕鬆，先指希望參賽的球員、辛勤舉辦比賽的職員和入場球迷都享受賽事，自己也在無壓力下享受足球；又打趣道：「J-Dreams的各位都變老了，在三澤公園球場踢比賽，令我想起了很多以前的事，今天踢波就是單純的享受。」

中村俊輔以罰球聞名，圖為他2011年隨日本隊來港出戰亞洲盃外圍賽。（Getty Images）

川口能活在賽後盛讚中村俊輔的罰球威力，指這是他作為天才加上後天努力的成果，對此中村俊輔道：「他對我來說是師傅般的人物……無論是作為球員或是個人，我都很尊敬他，能獲得他致辭實在很榮幸也開心。」

另外，日本傳奇球員、56歲的三浦知良也透過影片送上祝福，當中三浦知良表示中村俊輔現在以教練身份效力橫濱FC，「很期待中村俊輔監督的誕生」；中田英壽也現身三澤公園球場，引來球迷歡呼。