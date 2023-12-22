阿爾及利亞球會賽前遇致命車禍　門將與教練罹難　國內聯賽即停擺

阿爾及利亞頂級聯賽球會巴耶達（MC El Bayadh）前往作客卡比利青年（JS Kabylie）的途中，隊巴遇上交通意外，門將與教練遇難。當地足總隨即宣布，今星期的國內聯賽即時停擺。



阿爾及利亞頂級聯賽球會巴耶達在當地時間周三（20日）晚上出發，準備作客卡比利青年的聯賽。引述當地媒體消息，當巴耶達的隊巴駛至阿爾及利亞西北部時，遇上交通意外，整架旅遊巴翻側，而門將保斯安利（Zakaria Bouziani）與助教梅夫達（Khalid Muftah）不幸遇難身亡，而巴耶達方面指其他球員沒有大礙。

27歲的保斯安利是球隊的後備門將，今季除了在開季首兩場正選把關後，一直擔任球隊的後備，並未曾入選阿爾及利亞國家隊。

巴耶達的隊友駕至阿爾及利亞西北部發生車禍。（X截圖）

保斯安利。（X截圖）

發生致命意外後，當地足總立即宣布，今周末全國所有賽事都停擺，連當地盃賽的抽籤同樣延期進行。阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）亦有發文致哀，對意外表示極為心痛，並慰問兩名遇難者的家屬及巴耶達的球迷們。

阿爾及利亞球星馬列斯（Riyad Mahrez）同樣在社交網站發限時動態，上載兩名遇難者的相片，寫上阿拉伯文「願上帝憐憫他們」悼念及加上心碎與哭的表情符號。