英超｜曼聯0：0韋斯咸　法國小將夥拍伊雲斯扼守中路

英超周六頭場，曼聯作客鬥韋斯咸，哈利馬古尼﹑利辛度馬天尼斯等中堅受傷，華拉尼今仗因病未被列入大軍名單，由伊雲斯夥拍法國小將甘華拉（Willy Kambwala）扼守中路。



曼聯主帥坦赫格。（Getty Images）

傷兵問題繼續纏繞曼聯，哈利馬古尼﹑利辛度馬天尼斯﹑卡斯米路﹑基斯甸艾歷臣等主將仍然休養，主帥坦赫格賽前強調十分滿意球隊現時的陣容，「上半季我們有很多球員未能上陣，當他們傷癒復出，我對球隊的陣容十分滿意。」

曼聯鬧中堅荒，除了哈利馬古尼﹑馬天尼斯﹑連迪路夫養傷外，華拉尼因病未能披甲，曼聯今仗以法國小將甘華拉擔任正選，由老將伊雲斯帶領扼守中路。

現年19歲的甘華拉曾經是法國U16國家隊的隊長，在2020年加盟曼聯，過去兩季一直跟隨一隊訓練，直至今日終有機會為一隊披甲。

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法國小將甘華拉首度在英超上陣。（Getty Images）

開賽早段，主場出擊的韋斯咸稍為佔優，艾馬臣禁區外一次遠射，奧拿拿成功撲出。首度英超上陣的甘華拉，早段似乎都需要一點時間適應，一次後場控球時找不到隊友傳送，幸好未構成大問題，而兩邊的高空波，對6呎4吋的甘華拉來說都不難應付。

韋斯咸正選陣容：



門將：23艾路拿

後衛：5華迪美高法爾﹑4蘇馬﹑15馬夫洛柏路斯﹑33艾馬臣

防守中場：19艾臣奧馬艾華利斯﹑28蘇錫克

中場：14古度斯﹑7禾特普斯﹑10柏基達

前鋒：20查洛保雲



曼聯正選陣容：



門將：24奧拿拿

後衛：29雲比沙卡﹑35伊雲斯﹑53甘華拉﹑23勞基梳爾

防守中場：39麥湯米尼﹑37高比馬恩奴

中場：21安東尼﹑8般奴費南迪斯﹑17加拿祖

前鋒：11凱倫

