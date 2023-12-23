英超｜曼聯0：2韋斯咸　查洛保雲近射破僵局　古度斯再下一城

英超周六頭場，曼聯作客鬥韋斯咸，哈利馬古尼﹑利辛度馬天尼斯等中堅受傷，華拉尼今仗因病未被列入大軍名單，由伊雲斯夥拍法國小將甘華拉（Willy Kambwala）扼守中路。



曼聯主帥坦赫格。（Getty Images）

法國小將首度英超擔正

傷兵問題繼續纏繞曼聯，哈利馬古尼﹑利辛度馬天尼斯﹑卡斯米路﹑基斯甸艾歷臣等主將仍然休養，主帥坦赫格賽前強調十分滿意球隊現時的陣容，「上半季我們有很多球員未能上陣，當他們傷癒復出，我對球隊的陣容十分滿意。」

曼聯鬧中堅荒，除了哈利馬古尼﹑馬天尼斯﹑連迪路夫養傷外，華拉尼因病未能披甲，曼聯今仗以法國小將甘華拉擔任正選，由老將伊雲斯帶領扼守中路。

現年19歲的甘華拉曾經是法國U16國家隊的隊長，在2020年加盟曼聯，過去兩季一直跟隨一隊訓練，直至今日終有機會為一隊披甲。

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法國小將甘華拉首度在英超上陣。（Getty Images）

開賽早段，主場出擊的韋斯咸稍為佔優，艾馬臣禁區外一次遠射，奧拿拿成功撲出。首度英超上陣的甘華拉，早段似乎都需要一點時間適應，一次後場控球時找不到隊友傳送，幸好未構成大問題，而兩邊的高空波，對6呎4吋的甘華拉來說都不難應付。

曼聯大部分時間在後場互傳，高比馬恩奴通常負責駁腳，麥湯米尼較側重在進攻，伊雲斯不時交長傳，同樣未能為韋斯咸製造具威脅攻勢，戰至20分鐘都未有射門。曼聯難得左路有攻勢，加拿祖接應傳送，推入禁區再數次插花後傳中，被艾路拿一抱入懷。紅魔鬼在32分鐘錄得第一次埋門，安東尼在禁區外施射，同樣未能製造太大威脅。

曼聯後場互傳兩腳，然後由伊雲斯交長傳，是曼聯上半場早段經常出現的場面。（Getty Images）

曼聯在上半場中段取得更多攻勢，韋斯咸中場一次誤傳，安東尼再傳給入楔的加拿祖，可惜這名阿根廷新星起腳乏力，被艾路拿輕鬆擋出，曼聯難得一次攻門機會，卻未能好好把握。加拿祖再在左路快放，傳中省中韋斯咸守衛出界。般奴費南迪斯開出短角球，輾轉間落在高比馬恩奴腳下，禁區外施射，艾路拿視線稍稍被阻後，仍然將皮球擋出底線。

安東尼其後右路傳中，落點甚為刁鑽，穿過一眾韋斯咸守衛，惟凱倫未能接應，遠柱的加拿祖一射中網側。

加拿祖接應安東尼傳送起腳。（Getty Images）

染了一頭啡髮的拉舒福特，早在上半場已經開始熱身，他在下半場準備入替。韋斯咸一次角球攻勢，禾特普斯開出角球，查洛保雲頭槌攻門，奧拿拿一手托出，但這名喀麥隆門將處理回傳時，差點出現亂子。拉舒福特入替表現平平的凱倫，般奴在禁區外扣過對手後，似乎沒有太多好選擇，左腳一射完全不中目標。

奧拿拿托出查洛保雲的頭槌攻門。（路透社）

雖然曼聯攻勢愈來愈到肉，但韋斯咸一針見血，查洛保雲與柏基達一次撞牆配合，近門一射即使省中奧拿拿，保雲再補射撞入網，72分鐘曼聯落後0：1。紅魔鬼隨即換人，柏利斯查入替安東尼。

曼聯失守後6分鐘，馬恩奴中圈附近「漏油」，韋斯咸隨即打反擊，古度斯一扣一射，再度收起奧拿拿，這名前阿積士翼鋒78分鐘擴大紀錄，韋斯咸領先至2：0。

查洛保雲打破僵局，韋斯咸72分鐘領先曼聯1：0。（Getty Images）

韋斯咸正選陣容：



門將：23艾路拿

後衛：5華迪美高法爾﹑4蘇馬﹑15馬夫洛柏路斯﹑33艾馬臣

防守中場：19艾臣奧馬艾華利斯﹑28蘇錫克

中場：14古度斯﹑7禾特普斯﹑10柏基達

前鋒：20查洛保雲



曼聯正選陣容：



門將：24奧拿拿

後衛：29雲比沙卡﹑35伊雲斯﹑53甘華拉﹑23勞基梳爾

防守中場：39麥湯米尼﹑37高比馬恩奴

中場：21安東尼﹑8般奴費南迪斯﹑17加拿祖

前鋒：11凱倫

