跑鞋推薦2024｜New Balance adidas同革新　十大值得入手款式下篇

ASICS、Nike、New Balance、adidas等各大品牌在2024年繼續推出各款慢跑鞋、比賽鞋和越野跑鞋，綜合外國跑鞋網站的跑鞋推薦清單，選出十款值得留意的鞋款，今篇【跑鞋推薦2024｜十大值得入手款式上篇：ASICS慢跑鞋 adidas最輕巧】先介紹其中五對，稍後將推出下篇，敬請讀者留意。



ASICS路跑鞋

ASICS GEL-NIMBUS 26

【跑鞋推薦2024】ASICS GEL-NIMBUS 26。（官網圖片）

除了NOVABLAST 4，ASICS於2024年亦將推出另一旗艦慢跑鞋GEL-NIMBUS 26。部份外國鞋評已經率先為GEL-NIMBUS 26開箱，今代NINBUS與上一代沒有大分別，中底繼續使用Flytefoam Blast+ Eco物料，但感覺力量回饋比上一代略略增加；外底設計升級至ASCISGRIP及Ahar+，使用更多橡膠提升抓地力。

【跑鞋推薦2024：ASICS GEL-NIMBUS 26細節，按圖瀏覽】

New Balance路跑鞋

New Balance FuelCell SuperComp Elite V4

【跑鞋推薦2024】New Balance FuelCell SuperComp Elite V4。（網上圖片）

FuelCell SuperComp Elite V4是New Balance的最強競速路跑鞋，2024年第一季將推出第4代（第3代鞋評：跑鞋2023｜New Balance最新碳板鞋實測 包覆有驚喜 跑彎位加分）。綜合外國鞋評資訊，品牌矢志將第4代製作成最速利器，駕馭起來比前三代都更高要求，當中的革新包括：

1.中底100%使用頂級PEBA，那是一種彈力極強的熱塑性聚合物，品牌稱力量回饋達87%，比第3代多4%

2.使用FantonFit技術製作鞋面，比前作更薄更貼腳

有《Runner’s World》鞋評專家已率先測試，直言SC Elite V4的競速賽鞋特徵比明顯比前作更強，跑手必須具優良肌力及速度，方能與跑鞋好好融合。

【跑鞋推薦2024：New Balance FuelCell SuperComp Elite V4細節，按圖瀏覽】

adidas路跑鞋

adidas SUPERNOVA RISE

adidas SUPERNOVA SOLUTION

adidas SUPERNOVA STRIDE

【跑鞋推薦2024】adidas SUPERNOVA RISE。（官網圖片）

adidas全面革新旗下日常慢跑鞋系列SUPERNOVA，將推出3個型號RISE、SOLUTION及STRIDE。品牌邀請1300名女跑手測試，以「方便跑手每日著用」為目標。RISE及SOLUTION改用Dreamstrike +製作中底，主打舒適度及緩震，並配合Support Rod System技術，兼顧支撐及力量過渡。

【跑鞋推薦2024：adidas SUPERNOVA RISE細節，按圖瀏覽】

ALTRA越野跑鞋

ALTRA Mont Blanc Carbon

【跑鞋推薦2024】ALTRA Mont Blanc Carbon。（網上截圖）

ALTRA Mont Blanc Carbon的最大賣點當然是首次於中底內嵌碳板，其他賣點包括頂級物料EGO™ MAX中底，以及前後掌零落差ZERO DROP™，在新一代中依然保留，但目前品牌未有透露詳盡資料，新鞋表現如何，有待2024年的開箱評測了（ALTRA Mont Blanc評測：跑鞋2022｜Altra Mont Blanc詳盡實測 行山進化到跑山的最強武器）。

【跑鞋推薦2024：更多ALTRA Mont Blanc Carbon細節，可看以下Youtube，或按此進入Youtube影片】

Diadora路跑鞋

Diadora Atomo V7000 v2

【跑鞋推薦2024】Diadora Atomo V7000 v2。（網上截圖）

年紀「有番咁上下」的讀者，一定見識過Diadora的威力。上世紀八、九十年代，品牌仗着意大利足球的輝煌戰績，以及代言人巴治奧的魅力，在香港十分盛行，可惜之後無以為繼。其實Diadora除了製作足球產品，亦有跑鞋，Atomo V7000 v2就是品牌旗下緩震型慢跑鞋。不像其他品牌將生產線搬到亞洲，Diadora堅持意大利製造；Atomo V7000的外國評測不多，有跑鞋專家認為第一代V7000的緩震既厚亦輕，比起其他大型跑鞋品牌，表現也算不錯。

【跑鞋推薦2024：更多Diadora 2024跑鞋鞋款，可看以下Youtube，或按此進入Youtube影片】

2024年十大值得入手跑鞋上篇

跑鞋推薦2024｜ASICS慢跑鞋 adidas最輕巧 十大值得入手款式上篇

睇更多新手入門跑鞋款式：

跑鞋推薦2023｜ASICS王牌慢跑鞋推新一代 六款減肥跑鞋新手必入

CP值極高的跑步健身兩用跑鞋推介：

跑鞋推薦2023｜700元以下全能跑鞋 跑步健身兩用性價比高極抵買

資深跑手實測鞋評：

跑鞋推薦2023｜ASICS New Balance等詳細鞋評 冠軍跑鞋最新上架