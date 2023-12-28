英超︱奧拿拿入選非國盃大軍　曼聯防線再受創4硬仗或缺正選門將

兩年一度的非洲國家盃（非國盃），是不少歐洲球會的噩夢，時值季中關鍵期，動輒失去陣中主力一個月時間，影響可大可小。喀麥隆剛公布非國盃大軍名單，曼聯正選門將奧拿拿（Andre Onana）榜上有名，為傷兵不少的紅魔鬼防線再添壞消息。

更大問題是，奧拿拿今季在英超、歐聯及聯賽盃「全勤」，兩位後備門將比恩迪、湯希頓沒有任何出場機會，他們能否在關鍵時刻擔起大旗，頓成疑問。



奧拿拿入選喀麥隆非國盃大軍。（Getty Images）

奧拿拿終決定重返喀麥隆

奧拿拿會否參與非國盃，一直是個疑問。他原為喀麥隆正選門將，因為跟國家隊主教練桑治（Rigobert Song）以及足總會長伊度奧不和，被逐出2022世界盃大軍，並隨即宣布從國家隊中退役。然而在8個月後，他獲桑治重召出戰非國盃外圍賽事，重返國家隊。

即使如此，他會否出戰今屆非國盃，之前一路沒有明確答案。經過一個漫長而拖延已久的過程，今次喀麥隆這份大軍名單終可見到他的決定。非國盃在1月13日至2月11日期間舉行，喀麥隆身處C組，與塞內加爾、幾內亞及岡比亞同組，奧拿拿肯定至少要缺席英超曼聯主場對熱刺的大戰。假如喀麥隆晉身四強，未能上陣的英超賽事更達到4場之多。

曼聯防線正值傷兵滿營，不幸中的大幸是，自9月倦勤的中堅利辛度馬天尼斯近日已復操，預料1月中可復出；馬古尼和連迪路夫預期1月初可候命，而11月起養傷的防守中場卡斯米路，亦可望在1月中上陣。多員中後場大將復出，或可大大減低奧拿拿缺陣下的影響。

奧拿拿勢缺陣的曼聯英超比賽：

14/1︱熱刺（主場）

1/2︱狼隊（作客）

4/2︱韋斯咸（主場）

11/2︱阿士東維拉（作客）



非洲國家盃賽程：

分組賽︱1月13日至24日

16強︱1月27日至30日

8強︱2月2至3日

4強、冠軍及季軍戰︱2月7至11日



奧拿拿缺陣期間，曼聯後備門將比恩迪（Altay Bayındır）或終於獲得出場機會。（Getty Images）

兩後備門將今季上陣0分鐘

曼聯1月14日主場對熱刺之後，下一場聯賽到2月1日才作客狼隊，若然喀麥隆在16強前止步，奧拿拿可能只會錯過曼聯一場比賽。「非洲雄獅」如打入8強，作客狼隊以至主場對韋斯咸均不能上陣；去到4強階段，則連作客維拉亦難以上陣。

奧拿拿今季加盟以來，雖然不時出現失誤，但他踢足19場英超，當中6場保持不失球，不失球聯賽場數與利物浦的艾利臣和愛華頓的比克福特並列第一。事實上，他連盃賽亦全勤，包括6場歐聯分組賽和兩場聯賽盃，踢足曼聯今季頭27場比賽。換句話說，兩名後備門將比恩迪（Altay Bayındır）、湯希頓（Tom Heaton）今季連1分鐘也未踢過，令人憂慮。

就算奧拿拿出戰非國盃，湯希頓相信也不會為紅魔上陣。（Getty Images）

比恩迪臨危受命

兩名後備門將，主帥坦赫格會派哪一位出場？很大機會同是今季新加盟的土耳其門將比恩迪。此子現年25歲，是個身高達1.98米的長人門將，他以500萬英鎊從土超球會費倫巴治加盟。他是國腳級成員，曾8次為土耳其上陣，奧拿拿的缺陣，終讓他有機會大演身手。

至於曼聯青訓出身的湯希頓，在紅魔鬼後備席等待多年均未有出場機會，之後離隊飄泊多年，終在2021年歸隊，繼續做後備門將。他已經37歲了，相信坦赫格亦不會在連場大戰突然派他落場。

曼聯在非國盃期間除失去奧拿拿，防守中場借將岩拉伯特（Sofyan Amrabat）亦要為摩洛哥出戰，惟影響相對而言不及奧拿拿缺陣那麼大。