英超︱阿仙奴1：2不敵富咸兩連敗　熱刺3：1力克般尼茅夫

阿仙奴繼上場0：2主場不敵韋斯咸，除夕夜作客富咸5分鐘已先開紀錄，最終竟1分未得，被富咸2：1反勝，吃下連敗。兵工廠蟬聯英超聖誕冠軍後，連場失分，一下子由榜首跌至第四。

另一邊廂，熱刺主場對般尼茅夫同樣不易踢，不過這支北倫敦球會成功頂住壓力，趁隊長孫興慜離隊出戰亞洲盃前，以3：1重回勝軌。



沙卡今場雖為阿仙奴先開紀錄，同時亦浪費不少黃金機會。（Getty Images）

阿仙奴在聖誕節仍在榜首，想不到上場帶點意外在酋長球場被防守出色的韋斯咸擊敗，今場面對中下游的富咸，就算作客仍被看高一線。他們更在5分鐘便有個好開始，翼鋒馬天尼利在左路帶足半場後殺入禁區，面對舊隊友尼奴起腳勁射，富咸門將僅僅撲出不遠，被阿仙奴另一翼鋒布卡約沙卡門前「執雞」成功，1：0領先。

阿仙奴陣容才華橫溢，憑球員天賦先開紀錄，不過富咸以整體戰搶回不少主動，在主場球迷打氣下愈戰愈勇，一次左路快攻，前鋒魯爾占美尼斯遠柱入楔撞入，29分鐘為富咸扳平1：1。

阿仙奴在控球、傳球方面佔優，惟雙方均有入球機會，曾效力車路士多年的韋利安今仗表現相當神勇，槍手眾將屢失戎機之下，富咸在59分鐘把握到一次角球機會——韋利安開出角球，阿仙奴中堅加比爾馬加希斯大腳解圍「撻Q」，皮球省中隊友富安健洋面部後，落在迪哥度華列特身前，此子近門射入，助富咸2：1反超前。

阿仙奴落後下，領隊阿迪達隨即在67分鐘一次過換入加比爾捷西斯和杜沙特，代替馬天尼利和賓韋特，之後再以尼爾遜入替夏維斯。可是換人後形勢未見有何改變，後備上陣的彭利拿在88分鐘更幾乎為富咸再添紀錄，一次離門廿碼罰球，他直射中楣彈出。富咸終順利保住勝局，自2022年10月首度在英超聯賽落後情況下反勝。相反，阿仙奴在領先1：0下的48場不敗走勢（42勝6和）告終，更由聖誕節時排榜首滑落至第四位。