日本友賽大勝泰國後遇7.6級地震　森保一含淚：已準備好幫忙

亞洲盃將於本月12日正式揭幕，各支參賽球隊都積極備戰，除了港足在元旦日在阿布札比友賽中國隊，日本隊也在主場友賽泰國隊，合演「元旦盃」。雖然「藍武士」尚有主將未歸隊，但仍輕鬆以5：0擊敗泰國，當中南野拓實錯失單刀後，仍取得入球。

不過比賽結束後不久，日本便發生強烈地震



賽事在新一年第一天於東京國立競技場上演，由日本隊迎戰由日籍主帥石井正忠領軍的泰國隊，吸引了61916人入場。兩軍稍後都會出戰在卡塔爾多哈上演的亞洲盃決賽周，當中目前世界排名17、屬「亞洲一哥」的日本身處D組，首戰會在14日對越南；世界排名113的泰國在F組，首戰會在16日鬥吉爾吉斯。

日本國家隊首次在元旦日踢友賽，吸引6萬多觀眾入場。（Getty Images）

「藍武士」早已落實在這場比賽後才公布亞洲盃決選名單，今仗暫未有在西甲皇家蘇斯達落班的久保健英、周日晚（31日）復出的阿仙奴後衛富安健洋也自然不在陣中，雖有大批外流兵在陣，但以最終測試為目的之下，南野拓實、堂安律、中村敬斗、浅野拓磨等外流兵先列後備，正選名單中則有田中碧、伊東純也等。

泰國隊面對「亞洲一哥」日本隊，攻勢不算多。（Getty Images）

上半場日本隊攻勢佔優，但互無紀錄，日本隊監督森保一半場調入堂安律和中村敬斗，未幾便有進帳，由田中碧把握對手失誤近射入網，打開紀錄。日本其後再有南野拓實和三浦颯太入替，入球也陸續有來，由後備上陣的中村敬斗在72分鐘拉開比數至2：0，相隔僅兩分鐘到泰國隊擺烏龍，日本遙遙領先到3球。

田中碧為日本隊先開紀錄。（Getty Images）

82分鐘，只落場4分鐘的川村拓夢便憑一記球槌取得入球，是這位由廣島三箭外借到FC愛媛的中場首次為國家隊上陣、也是首個國家隊入球。完場前，南野拓實獲得一次單刀機會，跟門將一對一下卻未能命中目標；但他緊接未有再錯失機會，在補時階段為日本隊射入第5球「埋齋」，日本最終大勝5：0。

南野拓實單刀失機後，仍成功取得入球。（Getty Images）

但日本大勝一場後約半小時，當地便發生強烈地震，日本氣象廳指石川縣能登半島發生7.6級地震，其後也餘震不斷，並發出海嘯警報，當中更向石川縣能登發出「大海嘯警報」，意味可能會有達5米高的海嘯；另外向山形縣、富山縣等7個縣發出海嘯警報。

據報道，當局發出地震警報時，日木隊領隊森保一正在受訪，但由於球場震感明顯，訪問一度中斷。《體育報知》指，其後他繼續受訪時眼泛淚光道：「我們從新聞看到石川縣發生的事了，我不知道詳情，但希望當地所有人都平安無事、也沒有人受太大影響。如果有任何我們能幫忙的事，我們已準備好。」