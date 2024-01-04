香港公開賽｜網壇勒邦占士的快樂網球　居住辦公室譜出童話故事

25歲美國球手迪亞科（Frances Tiafoe）周三（3日）於香港網球公開賽首度登場，以直落兩盤擊敗塞爾維亞球手基斯文奴域（Miomir Kecmanovic）晉身8強。

兩年前於美網16強擊敗拿度一戰成名，其從小家境清貧「全家擠在網球中心辦公室」，到搖身一變成為世界前10的逐夢之旅，就如他當時所言是大眾都喜愛的「灰姑娘故事」。

由去年夏天打入生涯最高世界第10，到季尾後勁不繼下跌至目前第16位，今仗的他仍是盡情享受比賽的迪亞科，「說到底我不過是一名網球手，根本不把自己太當一回事，沒有樂趣算是什麼人生？」



迪亞科以3號種子身分在香港網球公開賽16強登場，面對排名低38位的塞爾維亞球手基斯文奴域，迪亞科甫開賽即打破對方發球局，即使其後在自己發球局失守，迪亞科仍以4：1領先，這名美國球手以從容的強勁抽擊回應，最終以一球「Ace」、6：3終結第一盤。

二人在次盤展開拉鋸，互保發球局，雙方需以「搶七」（Tie Break）分勝負，迪亞科最終以細分7：4險勝，臉上揚起燦爛笑容。

首輪輪空的迪亞科，以3號種子身分在香港網球公開賽16強登場。（梁鵬威攝）

樣子酷似NBA球星勒邦占士的迪亞科，場內場外均展現活力，從容的神情時刻予人享受網球之感，他坦言去年太着重成績而影響狀態，「2023年大部分時間我都給自己施加很大壓力，這對我來說真的很難。去年我非常在意成績，雖然仍度過了很棒的一年，但這不是我在大型賽事中想要做的。當我沒有得到想要的結果時，在年底放棄了賽季，我很掙扎。」他對今年第一場比賽表現滿意，坦言重拾狀態和網球的樂趣。

塞爾維亞的基斯文奴域（圖）次盤復勇施壓，仍在「搶七」決勝中告負。（梁鵬威攝）

還記得2022年的美網嗎？迪亞科以「黑馬」姿態先後擊敗拿度和魯比夫，不僅成為近16年來首位晉身美網男單4強的美國球手，更是相隔50年再有美國黑人球手闖美網男單準決賽。在拿度身上取得勝利後，迪亞科如童話般的逐夢故事成為了大眾焦點。

去季表現稍失色的迪亞科在今年首仗奪勝。（梁鵬威攝）

兒時一家四口擠網球中心辦公室

父母均來自西非塞拉里昂（Sierra Leone），父親在1993年移民美國後，曾在當地大學一間青少年網球中心擔任建築工人，直到設施建成後轉職保安，網球中心為他的爸爸提供安身之所，因此他們全家十多年來都是擠在小小的辦公室生活。因為家住在網球中心，迪亞科與網球結下不解之緣，他與孖生弟弟從4歲就開始打網球，更因爸爸的關係，而讓兩兄弟免費在中心訓練，省去找教練的高昂費用。

迪亞科展示對網球的熱愛與潛力，受到當時的教練Misha Kouznetsov賞識，主動教他打網球，更加自掏腰包贊助迪亞科參加青少年比賽。迪亞科以成績證明教練的眼光，在14歲贏得Les Petits As國際錦標賽冠軍，2013年成為了ITF青年賽事中屬A級的「Orange Bowl」最年輕奪冠球手，2014年他更被列為法網青少年組的頭號種子；2015年，他展開職業生涯，譜出屬於他的童話故事。

2022年迪亞科在美網擊敗拿度首闖8強，自言人生蛻變的經歷是大眾喜愛的「灰姑娘故事」。（梁鵬威攝）

去年夏天打入生涯最高的世界第10，經歷低潮後今仗重拾信心的他坦言：「我正努力讓自己的存在再為人所知，日復一日地努力，今晚（昨晚）是一個充滿希望的開始。」動力十足的他獲勝後便立即走入訓練場，「這些小事很重要，一點一點，羅馬不是一天建成的。很多人都對我今年的表現感興趣，我刻苦訓練亦參加不少派對，度過了一段非常愉快的休賽期，現在我感覺很好，對今年充滿信心。」

迪亞科健談、友善，不少外媒以「Happy」和「Easy Going」（隨和）形容他。（Instagram）

喜愛社交的迪亞科在不少訪問中都被形容為「Happy」（快樂）、「Laid Back」（悠閑），球場上亦是一臉從容輕鬆，對勝利執着同時學習活在當下，「我不只是為自己，也為我的種族而戰，以前的我沒有身分做任何事，現在我是人們的啟發，我有不同的理由打球。我愛我做的事，我愛網球，它改變了我的人生。而很明顯我也是個喜愛玩樂、開玩笑的人，說到底我不過是一名網球手，根本不把自己太當一回事，沒有樂趣算是什麼人生？」迪亞科具力量的擊球背後，就是那麼「Chill」（輕鬆）。

他將在明日（5日）8強戰對上中國新星商竣程，「他表現很好，18歲，我們都知道這不簡單。」年月漸長，25歲的他不再是「黑馬」，也不再只是「灰姑娘故事」中的主角，跌宕起伏的現實世界卻更有趣甚至啟發人生。