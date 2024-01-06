英格蘭足總盃｜東北大戰新特蘭後衛兩度犯錯 紐卡素換邊後添紀錄
撰文：陳智深
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英格蘭足總盃第3圈，本港時間周六（6日）晚上爆發傳統東北打吡大戰，由新特蘭在主場光明球場迎戰宿敵紐卡素。
紐卡素主帥艾迪賀維近期傳出帥位不穩，他在賽前表示球隊在得知今輪抽籤結果時，一眾球員已知道賽事的重要性，戰況肯定激烈，我們一定要準確執行我們的賽前部署才能有勝算，希望今場波能打場好波為近期頹勢沖喜，成為賽季中的轉捩點。
雙方開賽後即刻互不相讓，落腳亦較平時更狠。早段客軍藉右閘捷比亞多次長傳，令新特蘭後防風聲鶴唳。開賽數分鐘桑恩朗達夫已接應捷比亞傳送頭槌攻門被對方門將柏達臣擋出。
其後賽事因為球證間通話的咪高峰失靈而暫停數分鐘﹐重開後雙方踢得火藥味重，不過由於今仗賽事沒有視像助理球證（VAR）執法，遇上一些爭議判決亦只能靠場上球證判斷。14分鐘，捷比亞主理自由球，無功而還。
戰至35分鐘，安東尼哥頓左路斜線長傳入新特蘭禁區，伊沙克未趕及接應前，先前屢次頂住客軍攻勢的新特蘭中堅波勒情急下將皮球踢入自己龍門，紐卡素領先1：0。臨完半場前，阿米朗接應隊友長傳，禁區內「起雙飛」式車身窩利射門柱邊斜出，客軍領先1球下返回更衣室。
新特蘭陣容
1 柏達臣
32 胡美、13 奧尼安、5 波勒、42 阿利斯
39 艾基華、24 尼爾、21 柏列查特、7 祖比比寧咸、20 奇勒
15 胡辛
紐卡素陣容
1 杜巴夫卡
2 捷比亞、5 法比安舒哈、4 保治文、33 丹般恩
36 桑恩朗達夫、39 般奴古馬雷斯、7 祖連頓
24 米基爾阿米朗、14 伊歷山大伊沙克、10 安東尼哥頓
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