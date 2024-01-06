伍仲衡結婚讚太太係賢內助　列10個優點：身材超勁話我唱歌好聽

《中年好聲音》評審之一，資深音樂人伍仲衡與Ida今日（06/1）結婚擺酒，於紅磡一間酒店大排筵席邀請親朋好友出席。

伍仲衡與太太Ida。（陳順禎 攝）

+ 2

伍仲衡接受《香港01》訪問時大讚太太Ida是他的賢內助，更即場列出太太的10個優點。他說：「第一靚，第二孝順，第三身材超勁，第四皮膚好靚，第五好慳家，第六唔貪慕虛榮，第七好能幹，可以幫我搵到好多生意，第八溫柔體貼，第九，除咗我之外其他男人都唔會望多一眼，第十，佢話我唱歌好好聽。」

伍仲衡笑言婚禮是2024年伍仲衡新春演唱（陳順禎 攝）

談及婚宴的環節，伍仲衡笑言：「其實今晚係2024年伍仲衡新春演唱會，啲人都俾我呃咗嚟，我準備唱30首歌，分別有288，388，1888⋯⋯我今日主要係唱80，90年代嘅歌。我對佢（Ida）一心一意，娶到佢已經係攞到金獎，每日朝陽見到佢就係我嘅金奬。Ida係我嘅金針獎，其他都唔需要。」他也透露特別為今晚寫了一首情歌。

伍仲衡太太Ida好靚呀！（陳順禎 攝）

伍仲衡也表示，婚後所有收入財政都會交給賢內助保管。他說：「交晒畀佢，然後每個月畀零用錢我使。我以前都好鍾意買啲好貴嘅器材，而家乜都唔買，所有錢儲起佢畀將來。」他也透露，打算於5，6月份去歐洲度蜜月。問到造人計劃，他坦言會隨緣。