德國足球名宿碧根鮑華逝世　終年78歲

德國綽號 「凱撒大帝」（Der Kaiser）的足球名宿碧根鮑華（Franz Beckenbauer）的家人證實，他於1月7日在家人的陪伴下，於睡夢中平靜地去世，終年78歲。他被公認為史上最優秀足球運動員之一，也是僅有3名以球員和教練身份贏得世界盃的人。



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碧根鮑華曾為西德國家隊出場103 次，贏得了1972年歐洲盃冠軍，並作為隊長帶領西德隊在1974 年奪得世界盃。他後來作為國家隊主教練，其率領的西德隊在1986年世界盃決賽中敗予阿根廷，但4年後他讓德國隊在意大利取得勝利。

他還贏得許多其他榮譽，包括70年代中期隨拜仁慕尼黑隊在歐洲冠軍盃上演帽子戲法。在其率領下，拜仁慕尼黑在20世紀70年代，曾連續三屆奪得歐洲盃冠軍、三屆德甲聯賽冠軍，碧根鮑華本人也兩次被評為歐洲年度足球先生。

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碧根鮑華結束執教後，曾進入足球管理部門，但在 2016 年因未能配合針對2018年和 2022年世界盃主辦權腐敗問題的調查，而被國際足總道德委員會罰款。 他近年一直與柏金遜症、認知障礙症，而且曾經接受心臟手術。自從2015年兒子過世後，健康逐漸惡化。

全球僅3人曾以球員和教練身份贏得世界盃，在碧根鮑華其去世前3天，首位創下此紀錄的巴西名宿薩加奴（Mario Zagallo）剛以92歲之齡離世。餘下一人為法國的迪甘斯（又譯：德尚／Didier Deschamps）。