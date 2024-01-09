英足總盃｜曼聯兩球挫韋根晉級　鋒線連環失機　坦赫格開腔維護

英格蘭足總盃第三圈，曼聯作客面對英甲的韋根，全場佔盡優勢，錄得33次埋門﹑其中14次中目標，結果憑達洛治及般奴費南迪斯上﹑下半場各建一功，紅魔鬼兩球淨勝對手過關。曼聯前線把握力再被詬病，正如丹麥前鋒凱倫今仗兩度錯失黃金機會，主帥坦赫格賽後表示，不能老是把注意力放在為何錯失機會上。



般奴費南迪斯下半場博得12碼，為曼聯奠定勝局。（路透社）

曼聯與英甲排第18位的韋根爭奪英格蘭足總盃第四圈席位，般奴費南迪斯﹑拉舒福特﹑凱倫等主力照樣披甲，紅魔鬼當然是主攻一方，達洛治接應拉舒福特回傳，禁區外施射建功，22分鐘先開紀錄。曼聯繼續圍攻，隊長般奴費南迪斯下半場禁區內博得12碼，再親自建功中鵠，74分鐘鎖定兩球勝局，順利躋身第四圈。

曼聯全場錄得33次攻門﹑其中14次中目標，加上67%控球率，單看這些數據都知道今仗的形勢。除了兩個入球，曼聯今仗仍有不少機會擴大紀錄，例如麥湯米尼的近射﹑加拿祖的遠射中楣，而凱倫在上半場7分鐘內就有兩次黃金機會，先接應加拿祖的傳中，成功搶點下於小禁區頂高出界；拉舒福特的射門被擋出不遠，剛好落在凱倫面前，可惜皮球省中他的腳脛出界，兩次機會亦未能轉化為入球。

有球迷特意支持凱倫。（Getty Images）

曼聯名宿堅尼（Roy Keane）當然不滿凱倫的表現，直斥此子臨門一腳不夠致命，「當球隊前鋒老是錯失機會，當然可以說他欠運，但他只要把皮球放進網內，就可終止一切討論。」

曼聯主帥坦赫格賽後坦言球隊不乏機會，取得更多入球固然是好，就算未能增添紀錄他都看到好處，「我們在上半場有5﹑6次非常好的機會，我們應該取得更多入球，但就算增添紀錄，我們也要保持專注，我認為球隊今晚做到了。你不能總是說為何錯失機會，我們都製造了很多精彩的攻勢，只是未能轉化為入球，但製造機會的過程是不錯的。