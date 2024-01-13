巴黎花劍世界盃｜張家朗連取8劍首圈過關　蔡俊彥倒灶負日本小將

花劍世界盃巴黎站，今日（13日）舉行男﹑女子花劍個人賽正賽，張家朗﹑蔡俊彥等港將角逐殊榮。



世界排名第4﹑被列為3號種子的張家朗，首圈遇上澳洲劍手Joseph Glasson，張家朗首局中段已拉開分數至7：2，其後一度被追至8：7，他在局末發力，一口氣打出7：0，以15：7輕取對手晉級。

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張家朗首圈面對澳洲劍手未受太大壓力。（香港劍擊總會圖片）

蔡俊彥與楊子加同時出擊鬥日本劍手，蔡俊彥激戰福田亮介，面對年僅19歲的日本小將，Ryan打得吃力，即使曾經追成4：4及5：5後，連失3劍予對手，先以7：9落後結束第一節。Ryan次節再追成9：9，兩人在分數上互相追趕，蔡俊彥最終以13：15不敵福田亮介。

楊子加則面對另一日本劍手松山恭助，與世界前十的對手交手，縱然雙方略有差距，楊子加落後至5：9時，這名港將急起直追，次節一度反超前10：9，可惜未能乘勢保住勝局，最終以11：15憾負。

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巴黎站花劍世界盃（香港時間）



男子花劍

64強

張家朗 15：7 Joseph Glasson（澳洲）

李逸朗 12：15 阿禾拿（意大利）

蔡俊彥 13：15 福田亮介（日本）

楊子加 11：15 松山恭助（日本）



女子花劍

符妤名 對 Elena Tangherlini（意大利）C3P8劍道 下午18：10

